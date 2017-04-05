Гройсман поручил проверить работу компаний Фирташа на рынке газа

REUTERS Leonhard Foeger Нахимичили: замахнулись на Фирташа – ударили по себе Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Антимонопольному комитету страны провести проверку деятельности группы компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа на рынке поставок газа населению на предмет возможного нарушения антимонопольного законодательства.

"Два поручения. Первое – обращение к Антимонопольному комитету Украины, второе – создать рабочую группу с участием Минэкономики, депутатов Верховной Рады Украины и поработать, выяснить, как выглядит ситуация (на рынке поставок газа населению – Ред.), посмотреть, что можно сделать", — сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

Во вторник "Нафтогаз Украины" призвал правительство и Антимонопольный комитет Украины рассмотреть возможность лишения Group DF "монополии на рынке поставок газа для населения". По мнению "Нафтогаза", компании поставляющие газ населению, большинство из которых принадлежат Group DF, являются ненужными посредниками на рынке, они не несут ответственности и рисков, связанных с поставками газа, и не создают дополнительной ценности для потребителей.

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