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    "Нафтогаз" призвал лишить Фирташа монополии на поставки газа

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    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция (76)

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    По мнению "Нафтогаза", компании, поставляющие газ населению, большинство из которых принадлежит Group DF, являются ненужными посредниками на рынке газа для населения.
    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" призвал правительство и Антимонопольный комитет страны лишить группы компаний Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа монополии на рынке поставок газа для населения, говорится в распространенном во вторник заявлении компании.

    Дмитрий Фирташ
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    "Нафтогаз" просит правительство Украины, регулятора рынка Нацкомиссию Украины по государственному регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг и Антимонопольный комитет Украины рассмотреть возможность устранения необоснованной монополии группы Дмитрия Фирташа в этом важном сегменте рынка газа", — отмечается в сообщении.

    По мнению "Нафтогаза", компании поставляющие газ населению, большинство из которых принадлежит Group DF, являются ненужными посредниками на рынке газа для населения, которые не несут ответственности и рисков, связанных с поставками газа, и не создают дополнительной ценности для потребителей.

    "Нафтогаз" также призывает, согласно требованиям действующего законодательства Украины, обеспечить прозрачность функционирования рынка распределения газа — естественной монополии, также контролируемой преимущественно Group DF.

    Ранее главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз Украины" в случае проигрыша "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже будет банкротом, компании придется распродавать активы, за исключением ГТС, которая принадлежит государству.

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