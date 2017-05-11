Одесский припортовый проиграл апелляцию компании Фирташа - ФГИ

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Апелляционный суд подтвердил решение Стокгольмского арбитража о долге Одесского припортового завода перед компанией Ostchem олигарха Дмитрия Фирташа, чем фактически открыл путь к банкротству предприятия, заявил заявил и. о. председателя Фонда государственного имущества Дмитрий Парфененко.

"В июле прошлого года арбитражный суд при Стокгольмской торгово-промышленной палате признал требования компании Ostchem и признал долг ОПЗ в сумме 193 млн долларов плюс пеня и штраф. (…)3 марта текущего года Южненский городской суд Одесской области удовлетворил ходатайство компании Ostchem и дал возможность реализовать решение Стокгольмского арбитража в Украине", — цитирует "Экономическая правда" Парфененко.

Он также сообщил, что Одесский припортовый завод и Фонд госимущества подали апелляционную жалобу.

"По дороге мы отказались от услуг предыдущих юристов и наняли других. 10 мая апелляционный суд Одесской области отклонил все наши апелляции и ходатайства и оставил в силе решение Южненского городского суда, которым можно будет удовлетворить ходатайство Ostchem на территории Украины. (…) Фактически, этим решением открыт путь к банкротству важнейшего градообразующего предприятия — ОПЗ", — заявил Парфененко и добавил, что готовится кассация и ходатайство о приостановлении исполнения этого решения.

"Кроме того, у нас в запасе есть ряд технологических ходов, которые сделают невозможным банкротство ОПЗ", — заверил Парфененко.

Напомним, Стокгольмский арбитраж принял соответствующее решение 11 октября 2016 года. Южненский городской суд Одесской области признал решение Стокгольмского арбитража 3 марта.