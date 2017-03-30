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    Заводы Фирташа по производству удобрений намерены возобновить работу

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    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция (75)

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    По информации "Украинской аграрной конфедерации", правительство рассмотрит возможность того, что удобрения будут переданы сельхозпредприятиям в основном на условиях встречной поставки продукции будущего урожая.
    Председатель совета директоров холдинга Group DF Дмитрий Фирташ. Архивное фото
    RIA News Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Химические предприятия Черкасский "Азот" и "Ровноазот", входящие в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, возобновят производство удобрений, сообщается в пресс-релизе "Украинской аграрной конфедерации".

    Дмитрий Фирташ
    REUTERS Leonhard Foeger
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    Как отмечается, в Кабинете министров 28 марта состоялась совещание, на котором рассматривался вопрос запуска в работу химических предприятий, производящих минеральные удобрения в Украине.

    Планируется, что производство удобрений будет осуществляться на давальческих условиях путем поставки газа ПАО "Аграрный фонд".

    "Правительство рассмотрит возможность того, что удобрения, которые "Аграрный фонд" получит от Черкасского "Азота" и "РовноАзота", будут переданы сельскохозяйственным предприятиям в основном на условиях встречной поставки продукции будущего урожая", — говорится в сообщении.

    По словам президента УАК Леонида Козаченко, таким образом планируется урегулировать проблему задолженности компании Ostchem перед сельхозпредприятиями, которые осуществили предоплату, но не смогли получить минудобрения.

    "Также рассмотрена возможность господдержки для дальнейшей работы Черкасского "Азота" и "РивнеАзота", — сообщает пресс-служба.

    Ранее сообщалось, что химические предприятия "Азот" и "Ровноазот" из группы Ostchem остановили производство аммиака, а также снижают производство прочей продукции.

     

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