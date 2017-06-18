Порошенко против "партии войны": ситуация все плачевнее

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Согласия в высших эшелонах украинской власти нет. В заочный спор по ключевым для страны вопросам вступили "заклятые друзья" и партнеры по правящей коалиции, лидеры Блока Петра Порошенко и "Народного фронта".

Причина расхождений — будущее АТО. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Киеву необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Турчинова поддержал глава МВД Арсен Аваков. Но буквально на следующий день им возразил президент Петр Порошенко, выступив против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

Также Совет нацбезопасности и обороны Украины сообщил о подготовке законопроекта "Об особенностях государственной политики восстановления государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей".

"Подстава" перед визитом в Вашингтон

В том, что Турчинов наговорил о законопроекте, нужно иметь в виду две вещи, считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Первое – признание территорий Донецкой и Луганской области оккупированными. И второе – прекращение АТО. И тут речь идет об использовании армии и введении военного положения без разрешения Рады", – заявил эксперт, добавив, что эти шаги направлены на внутреннюю политику.

Политолог отметил "факт серьезного разночтения подходов (в частности, у Турчинова и Порошенко) по поводу разрешения в Донбассе".

"Накануне визита Порошенко в Вашингтон – это достаточно серьезная "подстава", и реакция Порошенко ярко говорит о том, что он с трактовкой, предложенной Турчиновым и примкнувшим к нему Аваковым, не согласен", – рассказал Золотарев.

Но если законопроект все-таки вступит в силу, это даст новые возможности условной "партии войны" и власти в целом, уверен эксперт: "если социологи будут показывать, что кандидаты от власти набирают недостаточно голосов, можно без согласия Рады ввести военное положение или на всей территории страны, или на ее части – например, там, где проживают неправильные избиратели".

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Повод же, продолжил Золотарев, найти не трудно: "это может быть обострение на фронте или какие-то эксцессы в городах Украины" (а контролируемые радикалы для этого всегда найдутся).

"Порошенко и Турчинов — открытая война"

Порошенко пытается показать, что он не слабак и хоть как-то влияет на ситуацию в стране: такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук. РИА Новости Бортник: встреча с Порошенко нужна Трампу как технологический инструмент

"Порошенко жестко отреагировал на разыгранную против него провокацию со стороны Турчинова, который предложил признать Донбасс оккупированным и АТО переименовать в боевые действия. По словам Порошенко, никто АТО отменять не станет. Будут двигаться в рамках "Минска". И наоборот — президент скоро подаст законопроект о реинтеграции Донбасса. То есть — Порошенко бросился искать защиту от ТАТС (Турчинов-Аваков-Тимошенко-Садовый — Ред.) у Трампа. Понятное дело, пытаясь одновременно обмануть и Вашингтон, поскольку "Минск" Порошенко выполнять реально не намерен", — отметил эксперт.

Но сигнал, уверен Корнейчук, очевиден: Порошенко и Турчинов перешли к открытой войне.

"Впрочем, уже в четверг ТАТС в лице Авакова нанес очередной удар по Порошенко. Так, Аваков заявил, что поддерживает прекращение АТО по формату Турчинова (то есть — отказ от Минских соглашений). И в этот же день полиция по указанию Авакова провела обыск у замглавы Агентства противодействия коррупции (НАПК) Радецкого, которого считают "смотрящим" от Банковой. Суть операции — остановить запущенный процесс уголовных дел против еще одного члена ТАТС "Батькивщины" за нарушение финансирования партии. Плюс — готовится скандал вокруг проверок деклараций Порошенко и Гройсмана.



В общем, ситуация для Порошенко все плачевнее…", — написал аналитик.