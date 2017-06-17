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    Политика

    Савченко прокомментировала отмену Порошенко "закона Савченко"

    (обновлено: )30220
    По ее словам, президент вместо того, чтобы подписывать закон об отмене "закона Савченко" мог бы ветировать его и предложить внести изменения в первоначальный закон для того, чтобы сбалансировать его нормы.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко прокомментировала одобрение президентом закона, который фактически отменяет "закон Савченко". 

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    По ее словам, президент вместо того, чтобы подписывать закон об отмене "закона Савченко" мог бы ветировать его и предложить внести изменения в первоначальный закон для того, чтобы сбалансировать его нормы. 

    "Я обращалась в администрацию президента к Филатову и Ковальчуку. Конечно, у них не было времени принять меня лично, но в их секретариате я сказала, чтобы они предложили президенту ветировать этот закон и предложить внести изменения, которые я разрабатывала с офисом омбудсмена и союзом адвокатов Киева. Мы разрабатывали изменения, которые могли бы сделать "закон Савченко" сбалансированным, который действительно бы работал на защиту прав людей", — сказала Надежда Савченко, информирует "112 Украина"

    Она теперь намерена обсуждать с уполномоченным по правам человека и депутатами возможности отмены решения президента. Кроме того, она погдготовит закон, целью которого будет сбалансировать систему правосудия.  

    Напомним, в субботу Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения", отменив "закон Савченко".

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