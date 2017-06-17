Савченко прокомментировала отмену Порошенко "закона Савченко"

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко прокомментировала одобрение президентом закона, который фактически отменяет "закон Савченко".

По ее словам, президент вместо того, чтобы подписывать закон об отмене "закона Савченко" мог бы ветировать его и предложить внести изменения в первоначальный закон для того, чтобы сбалансировать его нормы.

"Я обращалась в администрацию президента к Филатову и Ковальчуку. Конечно, у них не было времени принять меня лично, но в их секретариате я сказала, чтобы они предложили президенту ветировать этот закон и предложить внести изменения, которые я разрабатывала с офисом омбудсмена и союзом адвокатов Киева. Мы разрабатывали изменения, которые могли бы сделать "закон Савченко" сбалансированным, который действительно бы работал на защиту прав людей", — сказала Надежда Савченко, информирует "112 Украина".

Она теперь намерена обсуждать с уполномоченным по правам человека и депутатами возможности отмены решения президента. Кроме того, она погдготовит закон, целью которого будет сбалансировать систему правосудия.

Напомним, в субботу Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения", отменив "закон Савченко".