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    Политика

    Порошенко отменил "закон Савченко"

    (обновлено: )26710
    В пресс-службы президента отметили, что принятие этого закона направлено на улучшение состояния обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения", сообщает пресс-служба президента.  

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
    Портнов: закон "Савченко" – масштабная амнистия преступников

    Закон вносит изменения в часть 5 статьи 72 "Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения" Уголовного кодекса Украины, согласно которым предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части 1 этой статьи.

    В пресс-службы президента отметили, что принятие этого закона направлено на улучшение состояния обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств.

    Напомним, Верховная Рада приняла закон 18 мая, чем отменила "закон Савченко". 

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