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    Фотоленты

    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС

    Тема:

    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (442)

    (обновлено: )84
    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС в Украине
    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС в Украине
    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС в Украине
    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС в Украине
    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС в Украине
    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС в Украине
    Перекрытие дороги работниками Бурштынской ТЭС с требованием повышения зарплат и национализации ТЭС в городе Бурштын Ивано-Франковской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС в Украине
    Перекрытие дороги работниками Бурштынской ТЭС с требованием повышения зарплат и национализации ТЭС в городе Бурштын Ивано-Франковской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС в Украине
    Перекрытие дороги работниками Бурштынской ТЭС с требованием повышения зарплат и национализации ТЭС в городе Бурштын Ивано-Франковской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС в Украине
    Перекрытие дороги работниками Бурштынской ТЭС с требованием повышения зарплат и национализации ТЭС в городе Бурштын Ивано-Франковской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция протеста работников Бурштынской ТЭС в Украине
    Перекрытие дороги работниками Бурштынской ТЭС с требованием повышения зарплат и национализации ТЭС в городе Бурштын Ивано-Франковской области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    В воскресенье, 5 февраля, работники Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области перекрыли дорогу областного значения, которая проходит возле станции. Около 500 человек ходили на пешеходном переходе и стояли вдоль дороги, держа плакаты в руках. К ним присоединился ряд общественных организаций, в частности львовское ОО "Рабов в рай не пускают", "Союз ветеранов Афганистана", "Союз участников АТО" и другие, передает Day.kyiv.ua.

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    Основное требование работников — повышение зарплаты и деолигархизация ТЭС.

    "Мы требуем повышения зарплат на 30%. Кроме того, возвращения надбавки за выслугу лет, предусмотренной законом Украины. Потому что сейчас нам эту надбавку сняли. Впервые за всю историю существования станции люди вышли, чтобы защищать свои права. Такого еще просто не было, чтобы нас так притесняли. Из-за чрезвычайно низких зарплат молодежь должна ехать работать за границу. Поэтому мы требуем также, чтобы ТЭС передали в собственность государству, а не владел ею олигарх", — рассказал председатель профсоюза Бурштынской ТЭС Руслан Карвацкий.

     

     

    Це вже не перша акція протесту працівників Бурштинської ТЕС. Восени вони також перекривали дорогу і кілька годин не пропускали жоден транспорт, окрім екстрених служб. Тому цього разу, отримавши багато негативних відгуків за попереднє перекриття від громадян, працівники час від часу пропускали транспорт.

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