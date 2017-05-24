Задержана сотрудница суда, которая "сливала" данные об обысках олигархам

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Задержана сотрудница суда, которая "сливала" данные об обысках, планируемых НАБУ, заинтересованным лицам, заявил глава бюро Артем Сытник.

"И мы очень долго пытались поймать сотрудника за руку, сегодня мы его поймали. То есть, фактически, бралась информация из реестра судебных решений — закрытой части, и лицам заинтересованным — это дело касается крупных земельных олигархов. Задержанная работница при передаче распечатанной закрытой информации из судебных решений об обысках на подконтрольных ему предприятиях", — цитирует "112 Украина" Сытника.

По его словам, у НАБУ на низком уровне проблемы, которые мешают расследовать и большая часть обысков "сливается".

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обеспечило Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) полный доступ к реестру е-деклараций на базе приемной системы ГП "Украинские специальные системы".