Три завода Фирташа возобновили производство удобрений после простоя

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Три из четырех химических заводов Ostchem (объединяет предприятия азотной химии Group DF) – Черкасский "Азот", "Ривнеазот" и Северодонецкое объединение "Азот" – возобновляют производство удобрений после вынужденного более чем трехмесячного простоя, сообщает пресс-служба компании в пятницу.

Ранее Ostchem, крупнейший производитель удобрений в Украине, инициировала расширение действия антидемпинговых пошлин на аналоги аммиачной селитры из РФ. В конце мая Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт еще двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС). По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, РФ является основным поставщиком азотных удобрений в страну с долей в 80-90% от общего объема.

"Черкасский "Азот" уже начал пусковые операции по возобновлению производства и к 20 июня планирует вывести на 100% мощности работу трех основных цехов – цеха карбамида, аммиачной селитры и КАС (карбамидо-аммиачной селитры). На "Ривнеазоте" и "Северодонецком объединении "Азот" начинают подготовку к проведению пуско-наладочных работ, необходимых для запуска производства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа всех химических заводов холдинга будет в первую очередь направлена на удовлетворение спроса украинских аграриев. По оценкам компании, потребление внутреннего рынка в период осенней посевной составляет около 1,2 миллиона тонн азотных удобрений.

"Нынешние суммарные производственные мощности Черкасского "Азота", "Ривнеазота" и Северодонецкого объединения "Азот" составляют около 350 тысяч тонн удобрений в месяц, чего полностью достаточно, чтобы обеспечить потребности украинских аграриев к осенней посевной 2017 года", — отмечают в компании.

Ostchem объединяет четыре производителя азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы, Украина), ПАО "Концерн Стирол" (Горловка, Украина), ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Северодонецк, Украина), ПАО "Ривнеазот" (Ровно, Украина), сеть складов "УкрАгро НПК" и морской специализированный порт "Ника-Тера".