Как "Нацкорпус" выгонял олигархов с нудистского пляжа в Одессе

В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, которая принадлежит, по информации СМИ, украинскому олигарху Василию Хмельницкому.

На пляже шли строительные работы, сообщает издание "Думская". Противники стройки подожгли строительный лес, выбросили в бассейн емкости с песком и демонтировали металлический каркас на песке. Также активисты снесли пристройки из гипсокартона.

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В ходе демонтажа была потасовка с представителями охранного агентства, но полиция оперативно погасила конфликт и задержала самых активных участников драки. На момент столкновений были задержаны восемь человек.

В Одессе Чкаловский пляж знаменит тем, что на протяжении многих лет рядом с пляжем отдыхающих в санатории им. Валерия Чкалова располагался нудистский пляж.