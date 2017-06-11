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    Фотоленты

    Как "Нацкорпус" выгонял олигархов с нудистского пляжа в Одессе

    48
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net
    Штурм Нацкорпусом строительной площадки на Чкаловском пляже
    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже
    Думская.net

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    Штурм "Нацкорпусом" строительной площадки на Чкаловском пляже

    В Одессе на Чкаловском пляже активисты, одетые в футболки "Национального корпуса" и в балклавах, снесли заграждения, закрывающие доступ на часть пляжа, которая принадлежит, по информации СМИ, украинскому олигарху Василию Хмельницкому.

    На пляже шли строительные работы, сообщает издание "Думская". Противники стройки подожгли строительный лес, выбросили в бассейн емкости с песком и демонтировали металлический каркас на песке. Также активисты снесли пристройки из гипсокартона.

    Смотрите также: В Одессе "Нацкорпус" взял штурмом пляж бизнесмена Хмельницкого

    В ходе демонтажа была потасовка с представителями охранного агентства, но полиция оперативно погасила конфликт и задержала самых активных участников драки. На момент столкновений были задержаны восемь человек.

    В Одессе Чкаловский пляж знаменит тем, что на протяжении многих лет рядом с пляжем отдыхающих в санатории им. Валерия Чкалова располагался нудистский пляж.

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