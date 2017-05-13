Посеявшие ветер пожнут хаос

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования – для РИА Новости Украина

Нельзя сказать, чтобы претензии, предъявляемые министру иностранных дел Киева, были уж вовсе безосновательны. На опубликованных фотографиях он действительно выглядит, как молодой дипломат, принесший папку посла Чалого на встречу с президентом США и удостоившийся десяти секунд внимания главы сверхдержавы. Разрешили потрогать стол и сделать фото для семейного архива.

Но стоит задаться вопросом: а мог ли хоть Климкин, хоть любой другой украинский дипломат, хоть лично Порошенко, хоть весь украинский истеблишмент хором добиться большего? Ведь президент США не то, что с министром иностранных дел, далеко не с каждым главой государства, прибывающим в США с визитом, встречается.

Как по мне, Украина должна быть счастлива – все же, какой-никакой, но знак внимания – демонстрация того, что в Вашингтоне не до конца расстались с надеждой продать Киев хоть за мелкую копеечку. Могли бы ведь уже давно просто выбросить.

Ничего личного, просто Трампу для реализации его политики Украина не нужна. Даже где-то мешает. Конфликт с Россией есть. А толку от него нет. Даже намеки на то, что США могут подать Украину России на блюдце с голубой каемкой, в обмен на уступки по Сирии, Ирану, Китаю, Северной Корее, не вызывают в Москве понимания. Россия готова ждать. И чем дольше Россия ждет, тем больше шансов, что потом Запад вынужден будет передавать ей Киев с доплатой.

Поэтому не интересуются больше Украиной французы (а ведь, в отличие от США, они связаны нормандским и минским форматами). Поэтому Трамп радостно передал украинский вопрос в полное ведение Меркель. И бедная федеральный канцлер вынуждена была в одиночестве отдуваться в Сочи, повторяя давно известные неработающие тезисы и прекрасно зная, что выглядит глупо.

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Поэтому поляки на двадцать шестом году украинской независимости вдруг прозрели и стали проявлять беспокойство бандеризацией общественно-политической жизни своего восточного соседа. А ведь еще не так давно они были склонны забыть взаимные обиды, вычеркнуть из истории трагические страницы и совместно с Киевом противостоять России.

Даже самые ангажированные и самые простодушные люди рано или поздно начинают улавливать тенденцию. А тенденция такова, что в последние три года ситуация на Украине не просто ухудшается (ухудшалась она и раньше). Украина сорвалась в системную катастрофу, в рамках которой с нарастающей скоростью отмирают все основные функции государства, при сохранении его формальных признаков. Единственное, в чем Киев демонстрирует успех, – в расширении состояния катастрофы за все разумные (возможные и невозможные) пределы.

Вы видите, что дом соседа горит, а он не только сам его не тушит, но и оптимистично отказывается от помощи окружающих, утверждая, что все хорошо! и пожар вам только мерещится. А если какие-то незначительные проблемы и существуют, так сами рассосутся. Вы понимаете, что этому человеку уже не поможет никто, кроме разве что психиатров, и начинаете заботиться о том, чтобы искры от пожара не воспламенили ваше имущество.

Правда, западные друзья Украины не оставили надежды немного помародерствовать на пожарище, а заодно пытаются продать наследникам выгоревший участок, на который сами никаких прав не имеют.

Поэтому Климкина еще принимают в Белом доме. Это же ничего не стоит. Но весь мир видит, что Америка еще не отказалась от претензий на то, чтобы наследники Украины выкупили у нее свое наследство. Хотя бы символически. Ну а не выйдет, так не выйдет. Кто там, кроме самого Климкина, через полгода будет помнить, что его на пять минут пустили в Овальный кабинет?

В конце концов, США и ЕС десятилетиями не скрывали намерения решать свои проблемы за счет Украины и, если понадобится, на руинах Украины. Так чему же тут удивляться? Кроме, разумеется, того, что это так и не поняли на Украине.

Западу нужен не союзник, а проблема (для России)

В Киеве до сих пор не удосужились подумать, почему в ЕС и НАТО приняли менее (в те времена) промышленно развитые и более коррумпированные Румынию и Болгарию, но не приняли Украину. Ведь, если исходить из концепции украинских евроинтеграторов, считающих, что задача Запада сконцентрировать максимум сил для борьбы с Россией, то в 90-е годы Украина была не просто сильнейшим государством Восточной Европы в военном и экономическом отношении. Она была по своей потенциальной мощи сопоставима со всей Восточной Европой, а Россия (в частности ВПК) критически зависела от кооперации с украинскими предприятиями и от украинского транзита.

При этом тогда Украина была внутренне стабильна, а большая часть населения воспринимала государственную конкуренцию (но без вражды) с Россией за доминирование на постсоветском пространстве, как естественный процесс. Казалось бы, принимай Украину в НАТО и ЕС и получай мощного и мотивированного союзника. А противостояние Киева и Москвы естественным путем вырастет из объективной конкуренции за одни и те же рынки сбыта.

Вместо этого Запад целенаправленно уничтожал украинский экономический потенциал и расшатывал внутреннюю стабильность. Адекватному человеку не может быть не понятно, что будирование (при полной поддержке Запада) языкового вопроса (в рамках украинизации) в стране, где большая часть населения говорит по-русски, не могло не расколоть общество. Как не могли не расколоть общество переписывание истории, пропаганда евроинтеграции любой ценой (даже в ущерб здравому смыслу), навязывание юго-востоку и Крыму галицийских ценностей, приобретенных за шестьсот лет нахождения в составе Польши, Венгрии и Австрии. В конце концов, сами майданы, как форма насильственного пересмотра в пользу проигравшего меньшинства результатов выборов, уже (даже в квази мирном виде) были формой гражданской войны.

Если бы Западу был нужен мощный союзник против России, он бы не только не поощрял, но подавлял бы на Украине подобные тенденции. Тем более что до начала 2000-х годов Киев и так политически ориентировался на Запад. Не было нужды бороться за Украину с Россией.

Западу не была нужна Украина как союзник. Она была нужна ему как проблема для России. Проблема, которая свяжет и сожрет российские ресурсы и сделает Россию слабой на других, более важных стратегически направлениях глобальной политики.

А уж останется после этого от самой Украины чучело или тушка, Запад не волновало. И это не сегодня и не вчера стало очевидно. Это было очевидно со второй половины 90-х годов. Как только Запад окончательно определился со своей стратегией на постсоветском пространстве, место Украины в ней было абсолютно понятным и столь же абсолютно бесперспективным.

Россия увернулась от этого «подарка» Запада. Сейчас задача США и ЕС постараться выйти из украинского кризиса если не совсем уж безубыточно, то с минимальными убытками. И это опять будет делаться за счет Украины, поскольку Россия платить за ошибки Запада не намерена.

А вот глупый платит дважды. Украина уже заплатила очень дорогую цену за наивную надежду на щедрую оплату Западом (кредитами, инвестициями, политической, экономической и военной поддержкой) банальной лобовой русофобии. В результате государственность практически утрачена, а обломки ее находятся в состоянии гражданской войны и прогрессирующего распада. Сохранение украинской властью наивных надежд на альтруизм западных партнеров будет ухудшать ситуацию и дальше. Причем темпы разрастания катастрофы будут нарастать.

Но кого в этом винить? Это ведь сами украинские политики сеяли ветер. Запад только «агрономические рекомендации» выдавал. Он и сейчас готов с пользой для себя советовать, как правильнее пожать бурю.

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