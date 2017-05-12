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    Политика

    Артеменко назвал стоимость встречи Климкина с руководством США

    Тема:

    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (24)

    (обновлено: )40410
    По словам нардепа, украинская сторона заплатила 400 тысяч долларов за шесть минут. Он добавил, что деньги были уплачены американской лоббистской фирме. Информация должна появиться в течение шести месяцев на официальных ресурсах минюста США.
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, в отношении которого Генпрокуратура завела уголовное дело по статье "госизмена", заявил, что Киев заплатил 400 тысяч долларов американской лоббистской фирме за встречу украинской делегации с высшим руководством США.

    Павел Климкин и Майкл Пенс
    @PavloKlimkin
    Пришел, увидел, ушел. Климкин посетил Белый дом

    Ранее в посольстве Украины в Вашингтоне сообщили, что президент США Дональд Трамп принял главу МИД Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.

    "За эту встречу украинская сторона заплатила известной американской лоббистской фирме деньгами украинских налогоплательщиков, украденными у украинского народа в размере 400 тысяч долларов США", — написал Артеменко в пятницу на своей странице в Facebook.

    По его словам, согласно американскому законодательству, информация об этом будет обнародована в течение шести месяцев на официальных ресурсах министерства юстиции США.

    Кроме того, Артеменко утверждает, что встреча делегации с Трампом и Пенсом не планировалась вообще, а стала возможной "с целью компенсации состоявшейся встречи президента Трампа с министром (иностранных дел РФ Сергеем – Ред.) Лавровым и послом (России в США Сергеем – Ред.) Кисляком", которая состоялась накануне. Депутат также заявил, что инициатором встречи был Белый дом, а сама она длилась шесть минут.

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    Напомним, Климкин и Тиллерсон договорились подготовить встречу между президентами двух стран. Петр Порошенко заявлял, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США. По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством американской администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США. Климкин сообщал, что дата возможной встречи Порошенко с Трампом все еще обсуждается.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с депутата неприкосновенности. Артеменко неоднократно присутствовал на допросе в прокуратуре.

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