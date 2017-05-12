Артеменко назвал стоимость встречи Климкина с руководством США

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Андрей Артеменко, в отношении которого Генпрокуратура завела уголовное дело по статье "госизмена", заявил, что Киев заплатил 400 тысяч долларов американской лоббистской фирме за встречу украинской делегации с высшим руководством США.

Ранее в посольстве Украины в Вашингтоне сообщили, что президент США Дональд Трамп принял главу МИД Павла Климкина в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.

"За эту встречу украинская сторона заплатила известной американской лоббистской фирме деньгами украинских налогоплательщиков, украденными у украинского народа в размере 400 тысяч долларов США", — написал Артеменко в пятницу на своей странице в Facebook.

По его словам, согласно американскому законодательству, информация об этом будет обнародована в течение шести месяцев на официальных ресурсах министерства юстиции США.

Кроме того, Артеменко утверждает, что встреча делегации с Трампом и Пенсом не планировалась вообще, а стала возможной "с целью компенсации состоявшейся встречи президента Трампа с министром (иностранных дел РФ Сергеем – Ред.) Лавровым и послом (России в США Сергеем – Ред.) Кисляком", которая состоялась накануне. Депутат также заявил, что инициатором встречи был Белый дом, а сама она длилась шесть минут.

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Напомним, Климкин и Тиллерсон договорились подготовить встречу между президентами двух стран. Петр Порошенко заявлял, что доволен тем, как налаживается диалог с администрацией нового президента США. По его словам, свидетельством этого являются его контакты с руководством американской администрации, а также телефонные разговоры, которые он провел с президентом США. Климкин сообщал, что дата возможной встречи Порошенко с Трампом все еще обсуждается.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко не исключил, что в Раду будет внесено представление о снятии с депутата неприкосновенности. Артеменко неоднократно присутствовал на допросе в прокуратуре.