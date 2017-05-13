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    The Wall Street Journal: Трамп – миротворец?

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    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (32)

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    После встреч с главами внешнеполитических ведомств Украины и России президент США Дональд Трамп призвал обе страны заключить мир, пишут мировые СМИ. Как подобный президентский призыв повлияет на расстановку политических сил во всем мире?
    Дональд Трамп
    REUTERS Jake Parrish

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "В четверг, на следующий день после того, как он провел встречи в Вашингтоне с главами внешнеполитических ведомств России и Украины, президент Дональд Трамп призвал эти страны заключить мир, представляя себя кем-то вроде нейтрального миротворца", — пишут журналисты Натан Ходж и Пол Зонне в статье для The Wall Street Journal.

    Павел Климкин и Дональд Трамп
    @PavloKlimkin
    Приехал, сфотографировался. Климкин в гостях у Трампа

    "Трамп опубликовал в Twitter две свои фотографии рядом: одна — с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, другая — с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным — и написал, что встретился с двумя главными дипломатами в один и тот же день в Белом доме, — говорится в статье. — "Давайте мириться!" — гласит подпись под фотографиями, над изображением подписи Трампа и американского флага".

    "Это послание знаменует изменение тона Вашингтона в отношении Украины. Администрация Обамы редко призывала две страны заключить мир — вместо этого она представляла США защитником суверенитета Украины", — отмечают журналисты, добавляя, что при этом администрация требовала и от России определенных действий по отношению к Крыму и востоку Украины.

    "В США публикация российским МИДом изображений широко улыбающегося Лаврова в Овальном кабинете в среду подлила масла в огонь политической бури, вызванной предположениями о вмешательстве России в дела США, — указывают авторы. — То, как Москва представила свои дружелюбные отношения с Вашингтоном, особенно взрывоопасно в связи с тем, что это было сделано после неожиданного увольнения Трампом шефа ФБР Джеймса Коми посреди ведущегося ФБР расследования возможного сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа".

    Смотрите также: "Чизбургер, картошку и большую колу". Встреча Климкина и Трампа в фотожабах

    "Российские чиновники в четверг выразили осторожный оптимизм относительно возможного укрепления связей после встречи Трампа с Лавровым", — продолжают Ходж и Зонне. "Пока рано делать какие-то заключения, — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков одному из российских новостных агентств. — Безусловно, весьма позитивным является сам факт того, что ведется разговор". 

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