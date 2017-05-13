The Wall Street Journal: Трамп – миротворец?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В четверг, на следующий день после того, как он провел встречи в Вашингтоне с главами внешнеполитических ведомств России и Украины, президент Дональд Трамп призвал эти страны заключить мир, представляя себя кем-то вроде нейтрального миротворца", — пишут журналисты Натан Ходж и Пол Зонне в статье для The Wall Street Journal.

"Трамп опубликовал в Twitter две свои фотографии рядом: одна — с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, другая — с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным — и написал, что встретился с двумя главными дипломатами в один и тот же день в Белом доме, — говорится в статье. — "Давайте мириться!" — гласит подпись под фотографиями, над изображением подписи Трампа и американского флага".

"Это послание знаменует изменение тона Вашингтона в отношении Украины. Администрация Обамы редко призывала две страны заключить мир — вместо этого она представляла США защитником суверенитета Украины", — отмечают журналисты, добавляя, что при этом администрация требовала и от России определенных действий по отношению к Крыму и востоку Украины.

"В США публикация российским МИДом изображений широко улыбающегося Лаврова в Овальном кабинете в среду подлила масла в огонь политической бури, вызванной предположениями о вмешательстве России в дела США, — указывают авторы. — То, как Москва представила свои дружелюбные отношения с Вашингтоном, особенно взрывоопасно в связи с тем, что это было сделано после неожиданного увольнения Трампом шефа ФБР Джеймса Коми посреди ведущегося ФБР расследования возможного сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа".

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"Российские чиновники в четверг выразили осторожный оптимизм относительно возможного укрепления связей после встречи Трампа с Лавровым", — продолжают Ходж и Зонне. "Пока рано делать какие-то заключения, — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков одному из российских новостных агентств. — Безусловно, весьма позитивным является сам факт того, что ведется разговор".