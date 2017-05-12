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    Трамп о встречах с Климкиным и Лавровым: "давайте творить мир!"

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    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым (21)

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    Глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал фото с украинским и российским министрами иностранных Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым в своем микроблоге в Twitter.
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    @PavloKlimkin

    КИЕВ, 12 мая – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографии своих встреч с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкины и РФ Сергеем Лавровым, которые состоялись накануне.

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    "Вчера в один день у меня были встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте творить мир!" — подписал Трамп фотографии, опубликованные в Twitter.

    Трамп накануне встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.​

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    Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с Трампом. По итогам визита было заявлено, что, несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон "могут и должны" вместе содействовать урегулированию международных проблем, в том числе в Сирии.

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