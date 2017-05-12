Трамп о встречах с Климкиным и Лавровым: "давайте творить мир!"

КИЕВ, 12 мая – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографии своих встреч с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкины и РФ Сергеем Лавровым, которые состоялись накануне.

Читайте также: Бортник о "большой сделке" между США и РФ

"Вчера в один день у меня были встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Давайте творить мир!" — подписал Трамп фотографии, опубликованные в Twitter.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 мая 2017 г.

Трамп накануне встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Белом доме, стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США. Также Климкин провел переговоры с вице-президентом Майклом Пенсом, темой встречи стала ситуация в Донбассе.​

Читайте также — Корнейчук: Трамп через Климкина передал жирный намек Порошенко

Лавров в ходе первого за несколько лет визита в Вашингтон провел переговоры с главой госдепартамента Рексом Тиллерсоном и встретился с Трампом. По итогам визита было заявлено, что, несмотря на все сложности, Москва и Вашингтон "могут и должны" вместе содействовать урегулированию международных проблем, в том числе в Сирии.