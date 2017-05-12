Полностью порвать не получится. Политолог о разрыве с Москвой

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что, получив безвизовый режим с Евросоюзом, Украина окончательно "оформила свой развод с Российской империей". Он также полагает, что безвизовый режим "возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран".

"О разводе нельзя говорить, дом наш здесь, некуда возвращаться. У нас свой дом, а не где-то. Что касается разводов, так сложилось, что у нас родственники есть всюду", — сказал Воля на пресс-конференции. Он отметил, что Украине "нельзя убежать от себя" никакими разводами или возвращениями, так как у Украины свой дом.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня.

При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме, его поддержали 521 из 751 депутатов.

По словам украинского политолога-международника Олега Волошина, решение Евросоюза является настоящей победой украинских дипломатов, которые занимались этим вопросом много лет.

"Для граждан Украины Европа такой же дом, как и для французов или албанцев. Ездить по собственному дому с визой всегда было обидно. Так что сейчас в каком-то смысле восстанавливается историческая справедливость. И это настоящая большая победа украинских дипломатов, которые занимались этим вопросом много лет, добились представления Плана действий в 2010 еще году и обеспечили с другими ведомствами его полную реализацию", — написал Волошин на своей странице в Facebook в четверг.

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что это решение нельзя считать конечной целью проевропейских усилий Украины.

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"Безусловно, это позитивное решение для развития социальных, культурных, бизнес-связей с Европейским союзом. Но в то же время это не безвизовый режим, это упрощенный визовый режим. Очень важно, чтобы сейчас этот упрощенный визовый режим, которого Украина достигла, не стал для власти маскировкой настоящих целей, которые ставит перед властью общество: членство в Евросоюзе, демократическое правовое государство, высокий уровень жизни", — сказал Бортник.