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    Исландия введет безвиз с Украиной

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    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да" (393)

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    Посол Украины в Исландии сообщил, что украинцы смогут путешествовать в эту страну без виз сразу после вступления в силу безвиза с Европейским Союзом.
    Государственный флаг Исландии в исландском городе Коупавогюр
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Исландия готова ввести безвизовый режим с Украиной вслед за Европейским Союзом, сообщил посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров. 

    Флаги ЕС и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Только что в МИД Исландии мне подтвердили, что украинцы смогут путешествовать в эту страну без виз сразу после вступления в силу безвиза с ЕС", — написал он в Twitter. 

    Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.

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    Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

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