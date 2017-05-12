Марунич: власть не знает, что будет обещать народу после безвиза

РИА Новости Украина

Совет ЕС в четверг, 11 мая, утвердил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Петр Порошенко назвал это решение "гигантским шагом" в Европу, которое свидетельствует о разрыве с постсоветским прошлым.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны. Граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более чем 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно.

Однако безвизовый режим не дает разрешения на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.

Порошенко рассчитывает, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня.

В РФ считают, что безвизовый режим ЕС с Украиной, больше символический акт, чем радикальное изменение ситуации для украинцев. Украинские эксперты также разошлись в оценках этого решения: одни назвали отмену виз с ЕС настоящей победой украинских дипломатов, другие увидели в этом угрозу экономике страны.

Ситуацию вокруг предоставления безвиза на своей странице в Facebook прокомментировал эксперт в сфере энергетики, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"С безвизом вот какая штука выходит. Что дальше обещать народу, власть не знает. "Покращення" в экономике не намечается. Кукурузу нашу никто особо покупать в бОльших объемах не спешит, МК и химзаводы не заработают, остановленные. Следовательно, с чем на будущие выборы Президенту Порошенко и компании, непонятно. Конституционная реформа, писали СМИ? Ну, это даже неприлично. Вот такая фигня, малята", — сообщил эксперт.

Отсюда предположения о войне до победного конца, добавил он, "выглядят достаточно реалистичными".

Читайте также — После безвиза: в ЕС выедут в 2,5 раза больше украинцев — Слободян