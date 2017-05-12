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    Климкин: для Украины реален безвизовый режим более чем со 100 странами

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    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да" (390)

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    Украина сейчас работает над внедрением безвизового режима почти со всеми странами Латинской Америки. Также ведутся переговоры о безвизовом режиме с азиатскими странами.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина может получить безвизовый режим более чем со 100 странами мира.

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    "Сто процентов, что больше чем на 100 стран мы обязательно выйдем (с которыми будет безвизовый режим)", — сказал Климкин на пресс-конференции.

    Он отметил, что Украина сейчас работает над внедрением безвизового режима почти со всеми странами Латинской Америки. Также ведутся переговоры о безвизовом режиме с азиатскими странами.

    Совет ЕС по иностранным делам утвердил в четверг окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Решение об отмене виз для Украины будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

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