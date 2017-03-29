Что вам нужно, братья-славяне? О раскачке ситуации в соседских странах

Василий Стоякин, обозреватель

На протяжении последней недели резко обострилась политическая ситуация сразу в трех соседних государствах – в России, Украине и Белоруссии.

Украина

На протяжении сравнительно небольшого промежутка времени в Украине произошло минимум три события, которые существенно влияют на политический ландшафт.

Во-первых, это блокада Донбасса.

Результатов более чем достаточно:

— очередное препятствие на пути реализации Минских соглашений;

— углубление социально-экономического кризиса;

— усиление политической нестабильности.

На блокаду есть разные точки зрения. Большинство экспертов полагает, что блокада была инициирована "партией войны" и президент проиграл. Меньшинство – что президент сам ее организовал (или перехватил управление) и выиграл.

Во-вторых, это пожар на армейских складах в Балаклеи. Власти уверяют, что во всем виноваты российские диверсанты, но, на самом деле, эта катастрофа является продолжением серии таких же пожаров на ряде других складов в прошлые годы. Результат неправильного хранения и, возможно, сокрытие воровства. Просто удивительно, что это не происходило в предыдущие три года.

В-третьих, это убийство прямо в центре Киева российского политического беженца (до этого в центре же взорвали белорусского беженца). Понятно, что во всем виноват Путин.

Последствия всех этих событий будут отражаться на политическом климате Украины еще долго. Характерно, что в очередной раз активизировались разговоры о возможности досрочных выборов – то ли осенью этого, то ли весной следующего года (справедливости ради следует отметить, что разговоры о досрочных выборах идут с осени 2014 года).

Белоруссия

Очередная попытка раскачать ситуацию в республике была связана с декретом, который вводил налог за пользование социальной инфраструктурой (она в Белоруссии либо бесплатна, либо услуги предоставляются по довольно низким ценам) для неработающих (т.е. – неофициально устроенных) граждан. На момент проведения акций действие декрета было уже приостановлено, но инициаторы быстро набросали новые причины для протеста, связанные с предполагаемой коррупцией.

Естественно, что в первых рядах протестантов были белорусские "змагары" (местная националистическая оппозиция), но, благодаря популярности лозунгов, к акциям протеста присоединилось множество обычных, неполитизированных граждан.

Милиция довольно жестко, но аккуратно разогнала несанкционированные шествия. Тем не менее, местные эксперты опасаются, что эти акции могут иметь продолжение – ведь "звыряче побыття" состоялось, и вызвало напряжение в обществе.

Россия

В большинстве регионов прошли массовые акции, организованные Алексеем Навальным. Официальная тематика – требование отставки премьера Медведева, уличенного в коррупции. По мнению ряда российских аналитиков, ход сильный – Путин практически неуязвим для критики, а вот эффективность правительства находится под вопросом для людей самых разных политических взглядов.

Два важных момента:

— сбор участников проводился, в основном, по социальным сетям ("Вконтакте", прежде всего), поэтому большинство участников было молодежью, в том числе – несовершеннолетней;

— в ряде регионов (в том числе – в Москве) митинги не были согласованы, что повлекло резкую реакцию правоохранительных органов.

Результат – "детей побили", и возмущение даже той части российской общественности, которая не устает издеваться над украинским Майданом. Последствия, надо понимать, будут.

Резюме

Удивляет, прежде всего, совпадение обострения ситуации сразу в трех соседних государствах. Однако версии могут быть самые разнообразные.

1. Никакой связи нет, волнения связаны с внутриполитической ситуацией, а обострение политической борьбы весной и осенью – нормальное явление.

В России, например, все может быть завязано на выборы 2018 года. По сценариям кампании, предложенным Центром политической конъюнктуры, два сценария предлагают отставку правительства, а один – может предполагать. Акции протеста либо облегчают президенту эту задачу (Навального не только лишь Лев Щаранский считает "кремлевским мурзилкой"), либо, напротив, делают эту отставку нереальной (Путин не действует так, как от него ожидают).

2. В США озвучены намерения сократить финансирование Госдепартамента и USAID примерно на треть. В первую очередь это ударит по доходам "грантоедов" и, в больше мере, тех, которые работают за рубежом (у грантовых структур в США более сильное лобби).

Естественно, чтобы показать свою нужность, соответствующие структуры в России и Белоруссии могли бы даже без координации начать демонстрировать свою полезность, при всей сомнительной успешности проведенных акций. Украинская ситуация более специфична, но часть "партии войны" ("еврооптимисты", в первую очередь) тоже связаны с грантовыми структурами и имеют определенное влияние на боевиков.

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3. Речь идет об отражении ситуации в США, где транснациональное лобби, ведущее (или симулирующее) борьбу с Трампом, заинтересовано в том, чтобы исключить продуктивный диалог между США и Россией.

Обострение политической ситуации сразу в трех государствах резко усложняет ситуацию и для самого Трампа, который до сих пор не может назначить ответственных за регион лиц в Госдепе и администрации, и для властей России, которые оказываются втянуты сразу в три кризиса.