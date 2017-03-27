Собрались – разогнали... это вам не Киев. Соцсети о протестах в Минске и Москве

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Пока в Украине сохраняется относительное затишье в плане протестов, митинги мигрировали в соседние славянские страны. В субботу, 25 марта, в Беларуси прошла акция оппозиции День воли, после которой были задержаны 700 человек.
На следующий день антикоррупционные митинги, организованные оппозиционером Алексеем Навальным, прокатились по всей России. Только в Москве число задержанных участников несанкционированной акции превысило 1 тысячу человек. Задержан и сам идейный вдохновитель протестов – Навальный.
В украинском сегменте соцсетей протестная активность братьев-славян вызвала неимоверное количество комментариев: "Последние два дня модно проводить аналогии и даже ставить знак тождества между Минском 2017 и Киевом 2014. Однако, при всей схожести ситуаций, набор различий огромный. В Беларуси есть некое расслоение по этико эстетическому критерию, ну и все. У нас весь набор, вплоть до конфессионального".
"Марши в Беларуси и России интересны нам исключительно в контексте нашей безопасности и обороны. Мы должны заботиться о своем государстве", — пишут в сетях и такое.