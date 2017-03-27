Собрались – разогнали... это вам не Киев. Соцсети о протестах в Минске и Москве

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Пока в Украине сохраняется относительное затишье в плане протестов, митинги мигрировали в соседние славянские страны. В субботу, 25 марта, в Беларуси прошла акция оппозиции День воли, после которой были задержаны 700 человек.

На следующий день антикоррупционные митинги, организованные оппозиционером Алексеем Навальным, прокатились по всей России. Только в Москве число задержанных участников несанкционированной акции превысило 1 тысячу человек. Задержан и сам идейный вдохновитель протестов – Навальный.

В украинском сегменте соцсетей протестная активность братьев-славян вызвала неимоверное количество комментариев: "Последние два дня модно проводить аналогии и даже ставить знак тождества между Минском 2017 и Киевом 2014. Однако, при всей схожести ситуаций, набор различий огромный. В Беларуси есть некое расслоение по этико эстетическому критерию, ну и все. У нас весь набор, вплоть до конфессионального".



"Марши в Беларуси и России интересны нам исключительно в контексте нашей безопасности и обороны. Мы должны заботиться о своем государстве", — пишут в сетях и такое.

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook

Скриншот из Facebook