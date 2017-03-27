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    В мире

    Украинец получил 15 суток в Минске за участие в митинге

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    Согласно данным, решение по украинцу Руслану Терещенко принял суд Ленинского района Минска. Посольство Украины в Минске выясняет, есть ли другие украинцы в судах.
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Минске суд приговорил к 15 суткам ареста гражданина Украины Руслана Терещенко, которого задержали за участие в демонстрациях 25 марта, пишет "Радио Свобода".

    Разгон протестующих в Минске с высоты птичьего полета. Видео
    TUT.BY/Youtube
    Разгон протестующих в Минске с высоты птичьего полета

    Сообщается, что решение принял суд Ленинского района Минска. Посольство Украины в Минске выясняет, есть ли другие украинцы в судах.

    Ранее в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла акция оппозиции День воли. В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, 700 человек были задержаны. Некоторых из задержанных на акции отпускают без составления протоколов, в отношении других заводят дела об административном правонарушении — участии в несанкционированном массовом мероприятии. Правозащитники отметили, что ночь в отделениях милиции в ожидания суда провели порядка 100 человек.

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