Навального оштрафовали за организацию митинга в Москве

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Тверской суд Москвы в понедельник оштрафовал на 20 тысяч рублей оппозиционера Алексея Навального за организацию несанкционированной массовой акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд признал его виновным по статье 20.2.2. КоАП (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

"Назначить Навальному наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", — огласила решение судья.

Таким образом, суд не стал назначать Навальному самое жесткое наказание по указанной статье – 15 суток ареста.

Оппозиционер, который провел минувшую ночь в ОВД "Коньково", пояснил, что там с ним обращались хорошо. "В ОВД мне дали чаю, накормили меня, дали подушку, там даже матрас был мягкий. Я сказал, что у меня пост — мне дали постную еду", — заявил он.

В ходе судебного заседания Навальный объявил, что не считает себя виновным. По его заявлению, мэрия отказалась согласовать мероприятие в центре города, а альтернативы предложила якобы только накануне митинга. По утверждению оппозиционера, в таком случае законодательство позволяет выйти на первоначально заявленное мероприятие.

В то же время глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявлял РИА Новости, что мэрия предлагала перенести шествие в Сокольники или Люблино еще 22 марта, то есть за четыре дня до мероприятия.

По данным Черникова, на несанкционированной акции в воскресенье были задержаны более 600 человек. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе несанкционированного митинга органы правопорядка действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально". По его словам, участники акции "вышли в несогласованное время и в несогласованном месте", создавая угрозу безопасности.

В ходе акции один из полицейских получил тяжелую травму головы, уголовное дело по этому факту расследует центральный аппарат СК РФ.