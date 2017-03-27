Число задержанных на митинге Навального в Москве превысило 800 человек

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Число задержанных участников несанкционированной акции в Москве в воскресенье превысило 800 человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"По последним данным, число задержанных участников несанкционированной акции превысило 800 человек", — сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.

Ранее власти Москвы отказали оппозиционеру Алексею Навальному в проведении митинга в центре города, предложив его сторонникам альтернативные варианты в Сокольниках и Люблино. Позднее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействию коррупции РИА Новости сообщили, что организаторы шествия отказались от предложенных вариантов.

ГУМВД России по Москве призывало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напоминало, что ответственность за безопасность, в том числе, возлагается на организаторов, о чем они были официально предупреждены.

Ранее МВД сообщило, что в ходе несанкционированной акции были задержаны около 500 человек, однако некоторые СМИ называли цифру в 700 человек. В свою очередь, глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано боде 600 человек, однако эта цифра, по его словам, не окончательна и будет уточняться.