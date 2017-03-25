В Лондоне прошел многотысячный митинг против выхода из ЕС

Скриншот с Youtube

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Тысячи людей прошли маршем по Лондону в субботу, 25 марта, чтобы выразить протест против выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает Reuters.

Люди вышли на улицы за четыре дня до того, как премьер-министр Тереза Мэй должна официально запустить механизм Brexit.

Марш под лозунгом "Unite for Europe" (Объединимся для Европы) завершился митингом на площади возле парламента, где на этой неделе произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека. Участники марша почтили минутой молчания в память о погибших в начале демонстрации. Активисты размахивали флагами ЕС и плакатами с лозунгами вроде "Какой план?" и "Остановите Brexit". На некоторых плакатах были надписи "с Днем рождения ЕС" – сегодня отмечается 60-летие подписания Римского договора.

Ранее сообщалось, что лидеры 27 стран-членов Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах Евросоюза.