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    В мире

    В Лондоне прошел многотысячный митинг против выхода из ЕС

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (439)

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    Согласно информации, марш завершился митингом на площади возле парламента, где на этой неделе произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека.
    Марш против Brexit в Лондоне
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Тысячи людей прошли маршем по Лондону в субботу, 25 марта, чтобы выразить протест против выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает Reuters.

    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Люди вышли на улицы за четыре дня до того, как премьер-министр Тереза Мэй должна официально запустить механизм Brexit.

    Марш под лозунгом "Unite for Europe" (Объединимся для Европы) завершился митингом на площади возле парламента, где на этой неделе произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека. Участники марша почтили минутой молчания в память о погибших в начале демонстрации. Активисты размахивали флагами ЕС и плакатами с лозунгами вроде "Какой план?" и "Остановите Brexit". На некоторых плакатах были надписи "с Днем рождения ЕС" – сегодня отмечается 60-летие подписания Римского договора.

    Ранее сообщалось, что лидеры 27 стран-членов Евросоюза, которые останутся в объединении после выхода Великобритании, подписали Римскую декларацию о достижениях, вызовах и приоритетах Евросоюза.

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