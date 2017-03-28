В Минске за участие в акциях протеста задержан еще один гражданин Украины

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Минске задержали еще одного гражданина Украины за участие в массовых протестах в День Воли Белоруссии, сообщил начальник консульского управления обеспечения МИД Василий Кирилич.

"По предварительной информации, задержан еще один гражданин Украины, который содержится в центре изоляции правонарушителей города Минск. По состоянию на 17 час решение о привлечении его к ответственности еще не принято", — сказал Кирилич, которого цитирует "Громадське".

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По его словам, Украиной в МИД Белоруссии направлена нота с целью получения полной и объективной информации относительно причин и обстоятельств задержания украинских граждан.

Ранее сообщалось, что гражданина Украины Руслана Терещенко задержали на 15 суток за участие в акциях протеста в Минске.

В субботу в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла масштабная акция оппозиции "День воли". В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, 700 человек были задержаны.