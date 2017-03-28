наверх
28.03.201703:16
Курсы валют НБУ
  • EUR29.57+ 0.26
  • USD27.15+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Минске за участие в акциях протеста задержан еще один гражданин Украины

    Тема:

    Протесты в День Воли в Минске (19)

    (обновлено: )0
    Украиной в МИД Белоруссии направлена нота с целью получения полной и объективной информации относительно причин и обстоятельств задержания украинских граждан.
    Массовые задержания активистов в Минске
    Sputnik Беларусь

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Минске задержали еще одного гражданина Украины за участие в массовых протестах в День Воли Белоруссии, сообщил начальник консульского управления обеспечения МИД Василий Кирилич.

    Задержания в Минске
    Sputnik Беларусь
    Собрались – разогнали... это вам не Киев. Соцсети о протестах в Минске и Москве

    "По предварительной информации, задержан еще один гражданин Украины, который содержится в центре изоляции правонарушителей города Минск. По состоянию на 17 час решение о привлечении его к ответственности еще не принято", — сказал Кирилич, которого цитирует "Громадське". 

    Читайте также: Почему украинцы так ярко отреагировали на протесты в Москве и Минске?

    По его словам, Украиной в МИД Белоруссии направлена нота с целью получения полной и объективной информации относительно причин и обстоятельств задержания украинских граждан.

    Ранее сообщалось, что гражданина Украины Руслана Терещенко задержали на 15 суток за участие в акциях протеста в Минске.

    В субботу в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла масштабная акция оппозиции "День воли". В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, 700 человек были задержаны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Эвакуация населения в Балаклее
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Встреча президента Петра Порошенко с послами стран G7 и Евросоюза
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске