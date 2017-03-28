В РФ обстановку на акциях протеста будут контролировать беспилотниками

КИЕВ, 28 март — РИА Новости Украина. В РФ проведение мониторинга обстановки на массовых акциях протеста будут с помощью беспилотников, сообщил заместитель главнокомандующего войсками генерал-лейтенант Олег Борукаев в интервью телеканалу "НТВ".

"В настоящее время развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг обстановки в местах проведения массовых акций", — сообщил Борукаев.

Он отметил, что основной акцент в ходе технического переоснащения Росгвардии будет сделан на специальном оружии нелетального воздействия на человека, сообщил заместитель главы ведомства. "Это связано с тем, что в некоторых ситуациях применение боевого оружия не просто не целесообразно, а невозможно. Тем не менее, для выполнения целого ряда задач нужны "особые средства", — заметил представитель ведомства.

По его словам, у ведомства очень большой спектр выполняемых задач. "Например, в области борьбы с терроризмом, то, что у нас работает в Северо-Кавказском регионе, продолжает действовать объединенная группировка войск сил, это развитие вооружения подразделений специального назначения. И здесь нам нужны особые виды автоматического оружия, особые виды снайперского вооружения и соответствующая защита личного состава. Также требуется развитие средств радиосвязи. Продолжают развиваться вопросы, связанные с проникновением наших спецназовцев в труднодоступные местности, и выполнение других задач" — пояснил Борукаев.