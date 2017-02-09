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    В Подмосковье мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

    (обновлено: )71
    По информации вневедомственной охраны Росгвардии, злоумышленник открыл огонь по приехавшим в Подмосковье на вызов сотрудникам. Преступник задержан, у него изъяли два пистолета.
    Автомобиль с надписью Росгвардия. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, устроившего налет на офис одной из управляющих компаний Балашихи и открывшего стрельбу по приехавшим на вызов бойцам ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

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    "В 17.45 в дежурную часть Балашихинского отдела вневедомственной охраны поступила информация о том, что в помещение одной из управляющих компаний города ворвался неизвестный мужчина. Угрожая оружием, он требовал отдать ему наличные денежные средства из кассы", — говорится в релизе.

    По информации ведомства, злоумышленник открыл огонь по приехавшим на вызов сотрудникам.

    "Но, несмотря на это, он был задержан. У него были изъяты пистолет марки ТТ и пистолет, схожий по конструктивным особенностям с пистолетом системы "Наган", переделанный под стрельбу боевыми патронами. Задержанным оказался 55-летний житель Балашихи. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в центре Москвы мужчина открыл огонь из автомата в воздух.

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