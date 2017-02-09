В Подмосковье мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, устроившего налет на офис одной из управляющих компаний Балашихи и открывшего стрельбу по приехавшим на вызов бойцам ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

"В 17.45 в дежурную часть Балашихинского отдела вневедомственной охраны поступила информация о том, что в помещение одной из управляющих компаний города ворвался неизвестный мужчина. Угрожая оружием, он требовал отдать ему наличные денежные средства из кассы", — говорится в релизе.

По информации ведомства, злоумышленник открыл огонь по приехавшим на вызов сотрудникам.

"Но, несмотря на это, он был задержан. У него были изъяты пистолет марки ТТ и пистолет, схожий по конструктивным особенностям с пистолетом системы "Наган", переделанный под стрельбу боевыми патронами. Задержанным оказался 55-летний житель Балашихи. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы мужчина открыл огонь из автомата в воздух.