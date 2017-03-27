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    Точка зрения

    Почему украинцы так ярко отреагировали на протесты в Москве и Минске?

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    Протесты в День Воли в Минске (17)

    (обновлено: )41501
    После любого фестиваля баррикад, простых высоких задач, ощущения причастности к вершителям истории всегда приходят те самые серые трудовые будни. А с ними мы не очень в ладах. Майдан – это всегда интереснее, отмечает политолог-международник Олег Волошин.
    Сотрудник правоохранительных органов на улиц Минска во время несанкционированной акции оппозиции. Архивное фото
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    РИА Новости Украина

    В субботу в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла акция оппозиции День воли. В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. 

    Задержания в Минске
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    Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, 700 человек были задержаны. Некоторых из задержанных на акции отпускают без составления протоколов, в отношении других заводят дела об административном правонарушении – участии в несанкционированном массовом мероприятии. 

    Правозащитники отметили, что ночь в отделениях милиции в ожидания суда провели порядка 100 человек.

    Протесты в Минске и реакцию на них в Украине прокомментировал политолог-международник, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины  Олег Волошин.

    "Оживление в фб по поводу протестов в Беларуси заставляет предположить, что на фоне серых будней трудных задач развития страны, поиска непростых компромиссов, необходимости мыслить, а не рефлексировать, многие соскучились по тому, что социально активные украинцы умеют лучше всего. 

    Но после любого фестиваля баррикад, простых высоких задач, ощущения причастности к вершителям истории всегда приходят те самые серые трудовые будни. А с ними мы не очень в ладах. Майдан – это всегда интереснее", – написал Волошин.

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