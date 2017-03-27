Почему украинцы так ярко отреагировали на протесты в Москве и Минске?

РИА Новости Украина

В субботу в Минске и некоторых областных городах Белоруссии прошла акция оппозиции День воли. В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями.

Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, 700 человек были задержаны. Некоторых из задержанных на акции отпускают без составления протоколов, в отношении других заводят дела об административном правонарушении – участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Правозащитники отметили, что ночь в отделениях милиции в ожидания суда провели порядка 100 человек.

Протесты в Минске и реакцию на них в Украине прокомментировал политолог-международник, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

"Оживление в фб по поводу протестов в Беларуси заставляет предположить, что на фоне серых будней трудных задач развития страны, поиска непростых компромиссов, необходимости мыслить, а не рефлексировать, многие соскучились по тому, что социально активные украинцы умеют лучше всего.

Но после любого фестиваля баррикад, простых высоких задач, ощущения причастности к вершителям истории всегда приходят те самые серые трудовые будни. А с ними мы не очень в ладах. Майдан – это всегда интереснее", – написал Волошин.