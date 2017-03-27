Бортник: за протестами в Москве могут стоять западные элиты

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Минске и других городах Белоруссии уже не первый месяц активно выступают против так называемого налога на тунеядство. А теперь белорусы еще и протестуют против задержаний участников митингов. Особенно много, около 80 человек, арестовали 15 марта. А в России оппозиционер Алексей Навальный призвал небезразличных граждан выйти на акции протеста. Поводом стало появление фильма-расследования о коррупционных схемах.

В эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказался о протестах в Москве.

"Конечно, эти протесты и российские реакции могут быть дополнительным инструментом торгов в политическом диалоге, но это не самая жесткая российская реакция на протесты, десятки раз видели и намного жестче. Поэтому я не исключал в начале этого фактора, говоря, что возможно за нынешними протестами стоит часть американских или западных элит, которые таким образом дестабилизируют остатки постсоветского пространства и ослабляют позиции Путина в политическом диалоге", — считает политолог.

Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил травму головы. И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что СК располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в этой акции участникам мероприятия, в том числе подросткам. По ее словам, эти сведения проверят в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и нападениях на полицейских.