наверх
27.03.201721:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.31+ 0.12
  • USD27.12+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Россия

    Бортник: за протестами в Москве могут стоять западные элиты

    9610
    Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что протестами в Москве пытаются дестабилизировать остатки постсоветского пространства.
    Политолог Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В Минске и других городах Белоруссии уже не первый месяц активно выступают против так называемого налога на тунеядство. А теперь белорусы еще и протестуют против задержаний участников митингов. Особенно много, около 80 человек, арестовали 15 марта. А в России оппозиционер Алексей Навальный призвал небезразличных граждан выйти на акции протеста. Поводом стало появление фильма-расследования о коррупционных схемах.

    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Воскресенье протестов в Москве и Санкт-Петербурге: задержаны 600 человек

    В эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказался о протестах в Москве.

    "Конечно, эти протесты и российские реакции могут быть дополнительным инструментом торгов в политическом диалоге, но это не самая жесткая российская реакция на протесты, десятки раз видели и намного жестче. Поэтому я не исключал в начале этого фактора, говоря, что возможно за нынешними протестами стоит часть американских или западных элит, которые таким образом дестабилизируют остатки постсоветского пространства и ослабляют позиции Путина в политическом диалоге", — считает политолог.

    Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил травму головы. И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что СК располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в этой акции участникам мероприятия, в том числе подросткам. По ее словам, эти сведения проверят в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и нападениях на полицейских.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возможный сообщник киллера, застрелившего Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Балаклея: жизнь после взрывов
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Эрик Найман
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске