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    Акция в Москве против коррупции: газ, дубинки и сотни задержанных

    (обновлено: )26830
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве против коррупции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Прохожие смотрят на участников акции против коррупции на Триумфальной площади в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве против коррупции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве против коррупции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве против коррупции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве против коррупции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Участники несанкционированной акции на Триумфальной площади в Москве против коррупции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    Сотрудник полиции (слева) и участники несанкционированной акции на Триумфальной площади в Москве против коррупции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве против коррупции.

    Порядка 7-8 тысяч человек приняли участие в несогласованной акции на Тверской улице в Москве и на прилегающих территориях, говорится в воскресенье в сообщении на сайте столичного главка МВД.

    Смотрите также: Массовые задержания активистов в Минске

    "В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся порядка 7-8 тысяч человек", — говорится в сообщении.

    Сотрудники полиции задержали более 500 участников несанкционированной акции. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

    Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, полицейские задержали нескольких активистов с применением дубинок. Участники акции скандировали лозунги, после чего несколько полицейских подбежали к кричащим людям, применили дубинки и задержали их возле метро "Пушкинская".

    Также сообщалось, что на Пушкинской площади в Москве был распылен газ раздражающего действия.

    Ранее власти Москвы отказали Навальному в проведении митинга в центре города, предложив его сторонникам альтернативные варианты в Сокольниках и Люблино. Позднее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействию коррупции РИА Новости сообщили, что организаторы шествия отказались от предложенных вариантов.

    ГУМВД России по Москве призвало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напомнило, что ответственность за безопасность, в том числе, возлагается на организаторов, о чем они были официально предупреждены.

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