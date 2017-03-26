Акция в Москве против коррупции: газ, дубинки и сотни задержанных

Порядка 7-8 тысяч человек приняли участие в несогласованной акции на Тверской улице в Москве и на прилегающих территориях, говорится в воскресенье в сообщении на сайте столичного главка МВД.
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"В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся порядка 7-8 тысяч человек", — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции задержали более 500 участников несанкционированной акции. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, полицейские задержали нескольких активистов с применением дубинок. Участники акции скандировали лозунги, после чего несколько полицейских подбежали к кричащим людям, применили дубинки и задержали их возле метро "Пушкинская".
Также сообщалось, что на Пушкинской площади в Москве был распылен газ раздражающего действия.
Ранее власти Москвы отказали Навальному в проведении митинга в центре города, предложив его сторонникам альтернативные варианты в Сокольниках и Люблино. Позднее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействию коррупции РИА Новости сообщили, что организаторы шествия отказались от предложенных вариантов.
ГУМВД России по Москве призвало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напомнило, что ответственность за безопасность, в том числе, возлагается на организаторов, о чем они были официально предупреждены.