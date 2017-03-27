Большинство задержанных на несогласованной акции в Москве отпущены

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Большинство задержанных на несанкционированной акции в центре Москвы отпущены из территориальных отделов полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД РФ.

"В настоящее время большинство задержанных отпущено, за исключением лиц, которые подлежат доставке в суды для рассмотрения дел об административных правонарушениях, за которые предусмотрен административный арест", — сказал собеседник агентства.

"Сотрудниками полиции окончено составление протоколов об административных правонарушениях в отношении всех лиц, задержанных при проведении несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы 26 марта 2017 года и доставленных в территориальные отделы МВД России", — добавили в главке.

Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил травму головы. И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что СК располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в этой акции участникам мероприятия, в том числе подросткам. По ее словам, эти сведения проверят в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и нападениях на полицейских.