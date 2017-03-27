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    Число задержанных на демонстрации в Москве превысило 1 тыс человек

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    Число задержанных участников несанкционированной акции в Москве, организованной оппозиционным политиком Алексеем Навальным, превысило 1 тысячу человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
    Сотрудники полиции и участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Число задержанных участников несанкционированной акции в Москве превысило 1 тысячу человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Ранее МВД сообщило, что в ходе несанкционированной акции были задержаны около 500 человек, однако некоторые СМИ называли цифру в 700 человек. В свою очередь, глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано боде 600 человек, однако эта цифра, по его словам, не окончательна и будет уточняться.

    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Воскресенье протестов в Москве и Санкт-Петербурге: задержаны 600 человек

    "Больше тысячи задержали в итоге", — сказал собеседник агентства.

    Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.

    Ранее сообщалось, что Госдеп США осудил задержания, проведенные в ходе несанкционированной акции в России, тогда как ЕС призвал российские власти "немедленно освободить" всех задержанных участников несанкционированной акции в России, прошедшей в воскресенье.

    В воскресенье в Москве прошла несанкционированная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным. Ранее власти Москвы отказали в проведении 26 марта шествия в центре столицы, предложив его сторонникам альтернативные в Сокольниках и Люблино, но те отказались. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что призывы выходить на улицы в центре Москвы не что иное, как провокации. В ходе акции один из полицейских получил травму головы.

    Накануне акции ГУМВД России по Москве призывало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напоминало, что ответственность за безопасность, в том числе, возлагается на организаторов, о чем они были официально предупреждены.

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