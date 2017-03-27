Число задержанных на демонстрации в Москве превысило 1 тыс человек

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Число задержанных участников несанкционированной акции в Москве превысило 1 тысячу человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее МВД сообщило, что в ходе несанкционированной акции были задержаны около 500 человек, однако некоторые СМИ называли цифру в 700 человек. В свою очередь, глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано боде 600 человек, однако эта цифра, по его словам, не окончательна и будет уточняться.

"Больше тысячи задержали в итоге", — сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.

Ранее сообщалось, что Госдеп США осудил задержания, проведенные в ходе несанкционированной акции в России, тогда как ЕС призвал российские власти "немедленно освободить" всех задержанных участников несанкционированной акции в России, прошедшей в воскресенье.

В воскресенье в Москве прошла несанкционированная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным. Ранее власти Москвы отказали в проведении 26 марта шествия в центре столицы, предложив его сторонникам альтернативные в Сокольниках и Люблино, но те отказались. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что призывы выходить на улицы в центре Москвы не что иное, как провокации. В ходе акции один из полицейских получил травму головы.

Накануне акции ГУМВД России по Москве призывало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напоминало, что ответственность за безопасность, в том числе, возлагается на организаторов, о чем они были официально предупреждены.