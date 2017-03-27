наверх
27.03.201706:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.31+ 0.12
  • USD27.12+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Россия

    Госдеп США осудил задержания в ходе несанкционированной акции в России

    8702
    Как сообщил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, США "обеспокоены" новостью об аресте Алексея Навального и призывают правительство России "немедленно освободить всех мирных протестующих".
    Сотрудники полиции и участники несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Госдеп США осудил задержания, проведенные в ходе несанкционированной акции в России, передает агентство Рейтер.

    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция в Москве против коррупции: газ, дубинки и сотни задержанных

    Читайте также: Украина: возможен ли силовой захват власти. Опрос экспертов

    В воскресенье в Москве прошла несанкционированная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным. Ранее власти Москвы отказали в проведении 26 марта шествия в центре столицы, предложив его сторонникам альтернативные площадки, но те отказались. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что призывы выходить на улицы в центре Москвы не что иное, как провокации.

    В результате несанкционированного шествия, по данным полиции, были задержаны около 500 человек, в том числе Навальный. В ходе акции один из полицейских получил травму головы.

    По данным агентства, госдеп "решительным образом осуждает задержания сотен мирных протестующих в России в воскресенье". Как сообщил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, США "обеспокоены" новостью об аресте Алексея Навального и призывают правительство России "немедленно освободить всех мирных протестующих". США считают задержания протестующих "посягательством на основные демократические ценности", сообщает агентство.

    Накануне акции ГУМВД России по Москве призывало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напоминало, что ответственность за безопасность, в том числе, возлагается на организаторов, о чем они были официально предупреждены.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Киллер Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Состав с углем ожидает отправку в Донецк
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске