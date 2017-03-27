ЕС призвал немедленно отпустить всех задержанных в ходе демонстраций в РФ

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. ЕС призвал российские власти "немедленно освободить" всех задержанных участников несанкционированной акции в России, прошедшей в воскресенье.

В воскресенье в Москве прошла несанкционированная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным. Ранее власти Москвы отказали в проведении 26 марта шествия в центре столицы, предложив его сторонникам альтернативные в Сокольниках и Люблино, но те отказались. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что призывы выходить на улицы в центре Москвы не что иное, как провокации. Число задержанных участников несанкционированной акции в столице превысило 1 тысячу человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В ходе акции один из полицейских получил травму головы.

"Мы призываем российские власти полностью придерживаться взятых ими международных обязательств, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, соблюдать эти права (на свободу собраний, митингов и демонстраций — ред.), а также без промедления отпустить участников мирных демонстраций, которые были задержаны", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Согласно заявлению, действия полиции в РФ "препятствовали осуществлению базовых прав, провозглашенных в Конституции Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что Госдеп США осудил задержания, проведенные в ходе несанкционированной акции в России.

Накануне акции ГУМВД России по Москве призывало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напоминало, что ответственность за безопасность, в том числе, возлагается на организаторов, о чем они были официально предупреждены.