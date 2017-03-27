наверх
27.03.201712:06
Курсы валют НБУ
  • EUR29.31+ 0.12
  • USD27.12+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Россия

    ЕС призвал немедленно отпустить всех задержанных в ходе демонстраций в РФ

    (обновлено: )373011
    Согласно заявлению, действия полиции в РФ "препятствовали осуществлению базовых прав, провозглашенных в Конституции Российской Федерации".
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. ЕС призвал российские власти "немедленно освободить" всех задержанных участников несанкционированной акции в России, прошедшей в воскресенье.

    В воскресенье в Москве прошла несанкционированная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным. Ранее власти Москвы отказали в проведении 26 марта шествия в центре столицы, предложив его сторонникам альтернативные в Сокольниках и Люблино, но те отказались. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что призывы выходить на улицы в центре Москвы не что иное, как провокации. Число задержанных участников несанкционированной акции в столице превысило 1 тысячу человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В ходе акции один из полицейских получил травму головы.

    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Воскресенье протестов в Москве и Санкт-Петербурге: задержаны 600 человек

    "Мы призываем российские власти полностью придерживаться взятых ими международных обязательств, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, соблюдать эти права (на свободу собраний, митингов и демонстраций — ред.), а также без промедления отпустить участников мирных демонстраций, которые были задержаны", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

    Согласно заявлению, действия полиции в РФ "препятствовали осуществлению базовых прав, провозглашенных в Конституции Российской Федерации".

    Ранее сообщалось, что Госдеп США осудил задержания, проведенные в ходе несанкционированной акции в России.

    Накануне акции ГУМВД России по Москве призывало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напоминало, что ответственность за безопасность, в том числе, возлагается на организаторов, о чем они были официально предупреждены.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Киллер Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Состав с углем ожидает отправку в Донецк
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Массовые задержания активистов в Минске
    Протесты в День Воли в Минске