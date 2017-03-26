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    Россия

    В Москве на акции протеста неизвестные распылили газ - ГУМВД

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    Правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, которые распылили газ раздражающего действия в ходе несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве.
    Акция протеста в центре Москвы
    РИА Новости

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В ходе несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве был распылен газ раздражающего действия. Об этом сообщается в воскресенье на сайте столичного главка МВД.

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    "При проведении несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы неизвестными лицами на Пушкинской площади был распылен газ раздражающего действия. В настоящее время полицией проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших данное деяние", — говорится в сообщении.

    Ранее власти Москвы отказали в проведении митинга оппозиционеру Алексею Навальному в центре города, предложив его сторонникам альтернативные варианты в Сокольниках и Люблино. Позднее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействию коррупции РИА Новости сообщили, что организаторы шествия отказались от предложенных вариантов.

    В связи с этим, как поясняли в департаменте, митинг оппозиции, запланированный на 26 марта, будет считаться несанкционированным даже в том случае, если его участники изберут местом его проведения ранее предложенные мэрией альтернативные варианты.

    ГУМВД России по Москве призвало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напомнило, что ответственность за безопасность граждан, в том числе возлагается на его организаторов, о чем они были официально предупреждены.

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