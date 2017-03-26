В Москве задержаны более 500 участников акции протеста - источник

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В центре Москвы в воскресенье сотрудники полиции задержали более 500 участников несанкционированной акции. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

"Число задержанных участников несанкционированной акции превысило 500 человек", — сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

По словам источника, число участников, в отношении которых будет составлен административный протокол, пока все еще подсчитывается.

Ранее сообщалось, что в ходе несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве был распылен газ раздражающего действия. Полиция проводит мероприятия по установлению лиц, совершивших данное деяние.