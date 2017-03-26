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    В Москве задержаны более 500 участников акции протеста - источник

    (обновлено: )15810
    Согласно информации, количество участников несанкционированной акции в Москве, в отношении которых будет составлен административный протокол, пока все еще подсчитывается.
    Несанкционированная акция в Москве против коррупции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В центре Москвы в воскресенье сотрудники полиции задержали более 500 участников несанкционированной акции. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

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    "Число задержанных участников несанкционированной акции превысило 500 человек", — сказал собеседник агентства.

    Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

    По словам источника, число участников, в отношении которых будет составлен административный протокол, пока все еще подсчитывается.

    Ранее сообщалось, что в ходе несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве был распылен газ раздражающего действия. Полиция проводит мероприятия по установлению лиц, совершивших данное деяние.

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