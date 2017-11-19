Посадит ли генпрокурор Луценко сам себя в тюрьму

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

На это неделе истек срок, когда Юрий Луценко должен был уйти с должности генпрокурора. А помочь ему в этом могли бы расследуемые в отношении генпрокурора Луценко уголовные производства. Но все складывается так, что генпрокурор должен сам себя посадить в тюрьму.

12 мая 2016 года ВР назначила Юрия Луценко генпрокурором, который тут же заявил, что планирует поработать в этой должности всего полгода, о чем он заявил журналистам.

"Я сразу сказал (президенту, — Ред.), что я рассматриваю это (генпрокурорство, — Ред.), как срок в полтора года. Я ни в душе, ни по жизни не прокурор. Я понимаю, что там надо сделать, но не хотел бы задерживаться. За это время я хочу, чтобы новые лица под моей защитой выросли и смогли сформировать новый европейский институт", — сказал Луценко заявив, что в новой должности не имеет обязательств перед политическими силами или отдельными людьми.

Полтора года истекли, но Юрий Витальевич о своем обещании даже не вспоминает. Но, в то же время, уголовные дела в отношении Луценко — генпрокурора, накапливаются.

На днях экс-замгенпрокурора Ренат Кузьмин сообщил, что против Луценко возбуждено очередное уголовное производство по незаконному обогащению.

Украинское фото Ренат Кузьмин

"По моему заявлению НАБУ зарегистрировало и начало расследование уголовного производства о незаконном обогащении генпрокурора Луценко… Как пел непревзойденный Владимир Высоцкий: "Сколь веревочка не вейся…" Всему свое время", — написал Ренат Кузьмин.

Это очередное дело, только по заявлениям экс-замгенпрокурора были открыты такие производства, в которых фигурирует генпрокурор:

1. По факту назначения Луценко генпрокурором за взятку в несколько миллионов долларов.

2. По факту получения им взятки от Шепелева за передачу Шепелеву дела, которое вело НЦБ Интерпола против него.

3. По факту препятствования им расследованию уголовного дела в отношении хищений и вывода средств в офшоры Турчиновым.

4. По факту препятствования им расследованию дела о хищениях в "Родовид-банке"

5. По факту организации незаконного уголовного преследования и фальсификации дела против Рената Кузьмина.

6. По факту организации незаконного обыска и незаконного вмешательства в законную деятельность адвоката.

7. По факту блокирования расследования дела об убийстве Бузины.

8. О хищении важных документов из дела Бузины.

Надежды на то, что НАБУ добросовестно расследует эти дела и вынесет обвинительное заключение, мало, рассказал РИА Новости Украина экс-замгенпрокурора Ренат Кузьмин.

"Во-первых, по действующему в Украине УПК, надзор за законностью расследования дел против генпрокурора возложен на самого генпрокурора. Кстати, обжаловать действия генпрокурора можно только самому генпрокурору. Порошенковское "покращення" привело к тому, что Луценко должен посадить сам себя. А во-вторых, когда новая власть будет наводить порядок, дела против Луценко обязательно будут доведены до суда, а значит, его второй тюремный срок — лишь вопрос времени", — подчеркнул Ренат Кузьмин.

К сожалению, в Украине так и не появился не один независимый правоохранительный орган. Даже создаваемое Государственное бюро расследования (ГБР) и то будет подчиняться генпрокурору, подчеркивают юристы.

"Процессуальным руководителем всех расследований в стране, в т.ч. по делам ГБР, является прокурор. Именно прокурор руководит и надзирает за законностью расследования. Следователю ГБР никуда не спрятаться от прокурора. Ни одно обращение следователя в суд невозможно без согласия прокурора, как и уведомление о подозрении, как и составление обвинительного акта без прокурора невозможно. Луценко врет об отсутствии полномочий и об отделении прокуратуры от следствия. Прочтите о функциях и полномочиях прокурора в УПК, там все ясно написано: прокурор осуществляет процессуальное руководство по всем уголовным производствам. Власть дурачит вас, неужели вам не видно?!", — подчеркнул Ренат Кузьмин.

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В то же время, как подчеркивает экс-замгенпрокурора, 20 ноября возможности генпрокурора обдирать подследственных будут существенно ограничены в связи с утратой ГПУ следственных функций по вступившему в силу закону. Именно поэтому кумовья (Луценко и Порошенко) "шантажируют парламент и требуют продлить им возможность грабить" до 2019 года.