Луценко на передовой. Перебежками между укрытиями

"Через пару километров вглубь – то, что должно было быть второй линией. То, за что заплачено миллиарды гривен. То, что на деле является имитацией опорного пункта: окопы без крепления, перекрытия блиндажей из веток и 5–10 см почвы, бронированные двери и окна украдены", – заявил Луценко.

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Он дал задачу новому военному прокурору сил АТО Олегу Цицаку провести расследование потраченных средств и, в случае установления хищения, предъявить обвинение руководителям Донецкой облгосадминистрации.