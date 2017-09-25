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    Луценко на передовой. Перебежками между укрытиями

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (188)

    (обновлено: )46402
    Генеральный прокурор Юрий Луценко посетил позиции 128-й горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции на Донбассе, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
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    "Через пару километров вглубь – то, что должно было быть второй линией. То, за что заплачено миллиарды гривен. То, что на деле является имитацией опорного пункта: окопы без крепления, перекрытия блиндажей из веток и 5–10 см почвы, бронированные двери и окна украдены", – заявил Луценко.

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    Он дал задачу новому военному прокурору сил АТО Олегу Цицаку провести расследование потраченных средств и, в случае установления хищения, предъявить обвинение руководителям Донецкой облгосадминистрации.

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