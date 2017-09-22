Защитная постройка военных в АТО: Луценко заподозрил расхищение средств

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко заподозрил разворовывание средств при сооружении защитной линии военных в Донбассе и поручил проверить эти расходы, сообщается в пятницу на сайте Генпрокуратуры.

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По данным ведомства, накануне во время рабочей поездки в Донецкую область генпрокурор посетил расположение 128 горно-пехотной бригады в зоне проведения спецоперации. Луценко осмотрел фортификационное сооружение второй линии обороны и отметил необходимость провести проверку использования бюджетных средств на ее возведение.

"То, за что заплачены миллиарды гривен. То, что на деле является имитацией опорного пункта: окопы без крепления, перекрытия блиндажей из веток и 5-10 сантиметров грунта, бронированные двери и окна украдены", — констатировал он.

Луценко поручил новому военному прокурору сил военной операции провести расследование по затраченным средствам и в случае установления хищения предъявить обвинения местным властям, "кто сладко спит в тылу".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.