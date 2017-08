Хищение средств проекта "Стена": как всегда, виноваты "козлы отпущения"

Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP

Соломенский районный суд Киева арестовал семерых подозреваемых в хищении средств проекта "Стена". В настоящее время все они находятся под стражей с альтернативой внесения залога. Самая большая сумма залога — чуть больше восьми миллионов гривен, а общая сумма залогов для них — более 25 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее, 9 августа детективы НАБУ сообщили всем семерым задержанным о подозрении в хищении из госбюджета более 16 миллионов гривен, выделенных для обустройства украинско-российской государственной границы.

Ход дела о хищении средств, выделенных под проект "Стена", прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-координатор сводных мобильных групп по борьбе с контрабандой в зоне АТО Родион Шовкошитный.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи значної шкоди завдало розкрадання коштів проекту "Стіна" для безпеки України?

— Це взагалі дуже дивна ситуація. Ви нагадаєте, який загалом був бюджет проекту "Стіна"? Десь у вересні 2015 року в приватному спілкуванні з радником президента з одним ми говорили на цю тему. Він мені тоді сказав, що ніякої "Стіни" у нас не буде. Нагадую, це 2015 рік, бо гроші з цього проекту були повністю передані на армію, на якісь закупівлі. З того часу я собі тихесенько знав, що ніякої стіни у нас не буде. Але потім, це ще Арсеній Яценюк, здається, був прем'єром у нас, він робив такі піар-вилазки на кордон, де ніби перевіряв, як будується стіна. Преса повідомляла, що вона повним ходом будується, що вже побудувалась навіть і така ревізія навіть, яка відбувалась. І тому найкращий коментар вам би дав Яценюк.

В 2015 році з бюджету виділили на цей проект 400 мільйонів гривень?

— Виділили 400, а розікрали 16. То може, те, що залишилось там і розікрали. Якщо інформацію, яку мені в приватній бесіді передала та людина, яка мені передала, то виходить дуже негарно з боку тодішньої влади.

В Держприкордонслужбі зазначають, що в 2015 році виділено 400 мільйонів, тобто 41% від передбачуваної суми. В поточному році передбачається витратити 500 мільйонів.

— Ви ж бачите, стіни немає. Її почали будувати в 2015 році. Зараз 2017 рік, стіни немає. Та дільниця, яка забудована сіткою, що називається стіною, вона, здається, не просунулась з 2016 року чи з 2015 року ні на метр. Те, що заарештували прикордонників, заарештували ще когось, мені здається, це цапи-відбувайли, а трошки шукати треба у вищих кабінетах, в інших інстанціях.

Ви особисто слідкуєте за будівництвом "Стіни"?

— Жодної людини немає цивільної, яка знала б повністю кілометраж побудованої стіни на кордоні. Тобто у нас кордон з РФ, здається, дві тисячі кілометрів. Скільки ціна має бути? Бюджет — 400 мільйонів. Який кілометраж має бути і скільки побудовано? Єдине, що ми бачили, що туди хтось прибував на ревізію. Про стан будівництва — не знаю.

Такий проект потрібен Україні?

— Давайте припустимо, якщо ми будемо казати якби його будували, то тоді стверджуємо, що його немає, тоді виглядає некрасиво. А що ж тоді преса повідомляла про ревізію стіни? Моя думка — так, звичайно, він потрібен, більш, ніж потрібен. Він має бути вже збудований, здається, рік-два назад. Це було б дуже добре, бо в 2014 році, коли були ці всі хвилювання Харків, Луганськ, Донецьк, я приїздив на кордон, а на той час була інформація ще до початку АТО, що з Белгорода їздили тітушки в Харків і робили там ці всі речі жахливі, які вони робили, а центральні канали нам повідомляли, що було прийнято якесь рішення про перекриття сполучення з Белгородом через харківський кордон. Ми поїхали туди. Під'їжджаючи туди, я вже бачив, як рейсовий автобус "Белгород — Харків" поїхав. У прикордонників коли запитував, мені вони сказали, що у нас не тільки не перекрито тут нічого, у нас навіть піші патрулі зняли між дільницями. Кордон у нас дірявий. Ви ж розумієте самі. Мабуть легко потрапити через кордон. Зараз з певними прикордонниками ми ведемо деякі заходи по припиненню нелегального завозу до нас кавказців чи з середньої Азії людей, якраз через дірки в кордоні.

Деякі заходи — що ви маєте на увазі?

— Не хотів зараз про це казати, але кордон дірявий. Все, що треба знати — кордон дірявий. Пройти його можна в дуже багатьох місцях.

Наскільки велика проблема контрабанди? Це найгостріша проблема?

— Я вам більше розповім про АТОшну. Щодо класичної контрабанди на державному кордоні я не працював. Можу тільки казати про якусь невеличку ділянку Донецької, Луганської областей. Якщо ви хочете написати підручник з класичної контрабанди, їдьте або на Закарпаття, або до Луганської області. Там подивитесь, як там все працює. Наприклад, в Луганській виробляється Gloria Jeans. Така є фірма. Там в них виробництво. З Луганська воно їде. Наприклад, їде воно на Ростов. Там вішаються ярлики: made in Russia, made in China, made in Bangladesh. Потім завозиться все в Северодонецьк. Наприклад, потім продається там типу воно імпортне, типу зроблене воно насправді в Росії, хоча зроблене все в Луганську. Таким крюком вони їздять.

Цей товар потрапляє і до Україні?

— Так, звичайно. В Україні ми його купуємо.

Які ще контрабандні товари зазвичай перевозять в зоні АТО? Давайте про двосторонню контрабанду.

— Туди йдуть загалом продукти харчування, молочка. Українське — воно якісніше набагато за російське. Загалом так, а звідти такі дивні трошки товари типу "Хамадей" — це завод, який виробляє сигарети. Вони там дуже дешеві і шмурдякові. До нас вони їдуть. Їде до нас золото та досі воно ходить. Це з Ровеньківського заводу. Продають в Києві, в тому числі, Одеса, Харків, ніби вже через Закарпаття на ті сусідні держави продається. Що ще? Це загалом так. Найбільше в ту сторону, а з них до нас менш товарів іде.

Які збитки для держави від контрабанди?

— Я тут не компетентний назвати якісь збитки в цифрах. Це вже треба, щоб хтось інший рахував. Мені важко вам сказати, хто вам зможе чітко це порахувати. Наприклад, в мене був звіт Держприкордонслужби за 2015 рік, де вони назвали кількість затриманих в процентному співвідношенні в тому числі, і АТО. Я вже не згадаю цифри і відсотки, але вивчаючи той звіт саме що стосується АТО. Але звернув увагу, що саме серед затриманих виділялись категорії громадян — громадяни України, громадяни Росії, інших країн. Туди не потрапили громадяни Азербайджану, а в нас в 2015 році з 20 затриманих — 18 були азербайджанці. Тому в мене питання: як мені рахувати. Ці цифри, які прикордонна служба офіційно в звіті показала, що вони такі. Тобто на стільки мільйонів гривень було затримано контрабанди, то сюди, мабуть, треба додавати мінімум 20%, які вони не вказали, бо затриманих азербайджанців вони просто не оформили в затримання. Власне, так, мабуть, виходить.

Дірки спеціально залишаються відкритими?

— За контрабас, який ходить за ним, в принципі, ніхто вже не бігає. Ті, хто займаються контрабандою, вони цілеспрямовано, систематично заносять певну суму коштів, куди треба занести і там воно ділиться так, як має ділитись. Певна частина йде на Держприкордонслужбу, певна частина на СБУ, певна частина на міліцію і на всіх інших, хто там причасний до тієї чи іншої ділянки кордону. У нас вже нічого робити не треба. Інколи ти маєш дати результати, робиш таке показове затримання, привозиш камери, знімаєш, рапортуєш, що ми доблесно побороли контрабас одну фуру.

Якщо брати цих сім підозрюваних у розкраданні проекту "Стіна", це все показово, на вашу думку?

— Мені важко сказати. Я, по-перше, не знаю імен. Я питав в кількох офіцерів Держприкордонслужби, кого саме затримали по іменах, по посадах. Вони на той момент не знали. Чи воно зараз відомо, я теж не знаю, хто це, яка в них посада, за що вони відповідають, але кошти виділяються з бюджету. Їх мали розприділяти там же, на місцях. Якщо це прикордонники місцеві, які просто були на зміні, це смішно.

Ранее военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что на реализацию плана МВД по оборудованию границы денег не дадут, однако политики будут использовать эту тему для пиара.

Также народный депутат от "Самопомичи" Роман Семенуха заявил, что для реализации проекта лучше инвестировать в сейсмический кабель, поскольку моментальное нарушение границы видно на мониторах.