наверх
22.09.201713:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Луценко возмутился грязи и пыли на КПП "Майорск"

    (обновлено: )27702
    Генпрокурор Юрий Луценко пообещал в ближайшее время сделать все, чтобы люди, пересекающие линию разграничения в Донбассе, чувствовали себя на первых метрах свободной украинской земли как дома.
    Луценко на КПП Марьинка
    Пресс-служба ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко был шокирован условиями на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области.

    Пресс-служба ГПУ в Facebook
    Луценко на КПП "Марьинка"

    "Грязь, пыль, часовые очереди, сотни людей с детьми в наспех сбитом деревяно-целлофановом ангаре, где температура под 35. Отсутствие медицины, четыре простых туалета. И через такие пять КПП за три года перешли 7 млн наших граждан. Это унижение и людей и Украины", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    Генпрокурор пообещал в ближайшее время сделать все, чтобы люди, пересекающие линию разграничения в Донбассе, чувствовали себя на первых метрах свободной украинской земли как дома.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
    Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Петр Порошенко и Антониу Гутерриш
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Клаус Йоханнис
    Реформа образования: необратимые последствия
    Досрочные парламентские выборы в Каталонии. Архивное фото
    Референдум в Каталонии: обыски, аресты