Луценко возмутился грязи и пыли на КПП "Майорск"

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко был шокирован условиями на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области.

Пресс-служба ГПУ в Facebook Луценко на КПП "Марьинка"

"Грязь, пыль, часовые очереди, сотни людей с детьми в наспех сбитом деревяно-целлофановом ангаре, где температура под 35. Отсутствие медицины, четыре простых туалета. И через такие пять КПП за три года перешли 7 млн наших граждан. Это унижение и людей и Украины", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

Генпрокурор пообещал в ближайшее время сделать все, чтобы люди, пересекающие линию разграничения в Донбассе, чувствовали себя на первых метрах свободной украинской земли как дома.