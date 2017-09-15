Луценко выступил против создания антикоррупционного суда - нардеп

КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко на встрече с международными инвесторами выступил категорически против создания в Украине антикоррупционных судов, заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Сергей Лещенко.

"Узнал подробности сегодняшней встречи Порошенко с международным бизнесом и инвесторами. Один из самых острых вопросов касался создания отдельного антикоррупционного суда. На что присутствующий генпрокурор Луценко заявил — не бывать такому, максимум — антикоррупционные палаты в старых судах. А Порошенко добавил, что отдельный антикоррупционный суд существует только в африканских странах. А Украина — не Уганда. И Порошенко — вдумайтесь! — не может терпеть три года, чтобы ждать создания отдельного антикоррупционного суда. Он — представляете! — хочет посадить всех коррупционеров уже сейчас", — написал Лещенко на своей странице в Facebook.

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"Более циничного зрелища сложно представить. Конечно, Луценко с Порошенко заблуждаются. Скорее, люди снесут их на политическую обочину, но мы получим честную власть и независимые суды", — добавил нардеп.

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Напомним, в четверг в Киеве начала работу 14 встреча Ялтинской европейской стратегии (YES). В конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран. Она завершится 16 сентября.

Ранее сообщалось, что США настаивают на создании в Украине антикоррупционного суда.