Корь атакует: новые вспышки, закрытие школ, почти паника

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Как и предупреждали врачи, Украину охватила массовая вспышка кори. Хуже всего, что в зоне риска находятся дети. Особенно высокие показатели заболеваемости в возрастной группе 7-9 лет.

Лишь за последние два месяца корью заболели дети в Запорожье, Одесской области, Луцке, Тернополе, на Прикарпатье и Буковине.

Добралась корь и до Киева, где уже начали закрывать школы.

Новые вспышки

За последнюю неделю новые вспышки кори в Киеве, Запорожской и Одесской областях.

Так, в Киеве в последние дни было зарегистрировано 4 случая заболевания корью, сообщил директор "Киевского городского лабораторного центра" Сергей Чумак.

По его словам, последний случай — 15 ноября в столичной школе №28, которая находится на Сырце. Сейчас ее закрыли на карантин.

В целом по Киеву с начала года заболело 60 человек, из них 11 — это взрослые.

Кроме того, в поселке Кушугум Запорожской области у 14-х школьников младших классов и учительницы обнаружили корь. Как выяснилось, детей заразила учительница младших классов. Сейчас школа закрыта.

"В настоящий момент все больные дети находятся в областной клинической инфекционной больнице в состоянии средней тяжести. Под контролем находятся 720 человек, у которых мог быть контакт с больными…Карантин двадцать один день. Самый простой и эффективный способ профилактики — вакцинация", — сообщает Запорожский лабораторный центр Минздрава.

По состоянию на 14 ноября в области было зарегистрировано 62 случая кори, из которых 42 – в областном центре и 20 – в пгт. Кушугум.

Новая вспышка кори зафиксирована и в Одесской области. В селе Виноградовка Болградского района корью заболел 31 человек из религиозной общины.

Как и в предыдущих случаях, большинство больных — дети, которым не делали прививки.

На пороге эпидемии

Ранее в Одесской области корь уже привела к закрытию школ на карантин. Вспышка кори была зафиксирована в Болградском районе.

Первый случай заболевания был отмечен еще 22 октября. После этого дети ушли на каникулы. 8 новых случаев заболевания выявлены у детей уже во время каникул, все они из трех разных семей. Впоследствии, число заболевших достигло 18 человек.

РИА Новости Карта распространения кори. Инфографика

Кроме того, в Березовском районе Одесской области было зарегистрировано два случая заболевания.

Также школу в селе Усть-Путиле Черновицкой области закрыли из-за вспышки кори. Корью заболели 10 учеников этой школы, сообщал начальник отдела областного лабораторного центра Юрий Падурару.

Всего по Черновицкой области корью заболели 23 ребенка.

Также сообщалось и об 11 заболевших в Луцке. Почти все пациенты оказались учениками младшей школы, родители которых отказались от прививок.

В конце октября на Прикарпатье в школе села Зелене, Верховинского района, корью заболели 10 учеников. Двое больных были госпитализированы в инфекционное отделение Косовской райбольницы, восемь – на амбулаторном лечении. А в начале октября — в Тернополе пятеро детей.

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Для того, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, мэрия приняла решение провести ряд профилактических мероприятий, в первую очередь, вакцинацию детей.

До сих пор в Тернополе без прививок остается 1134 ребенка, а с нарушением графика вакцинации – более 8,5 тыс. детей. Тех детей, которые не получили вакцинации, отстранили от посещения дошкольных и общеобразовательных учебных заведений.

Что говорят в Минздраве

После восьми месяцев молчания, Минздрав таки решил принимать меры на снижение количества заболевших. В частности, в трех областях ограничили допуск не вакцинированных детей в школы.

"В связи со вспышкой кори в Украине Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки Украины стремятся не допустить дальнейшего распространения инфекции. В трех областях с наибольшим числом заболевших – Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской – дети, которые не получили прививку от кори, не будут допущены к посещению дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, что является одним из основных методово предупредить распространение вспышки инфекции", – говорится в заявлении.

В Минздраве традиционно говорят, что увеличение случаев заболевания корью связано с тем, что украинцы все чаще отказываются от прививок.

При этом, как говорил замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Оксана Сивак, сейчас в Украине нет дефицита вакцины против кори для детей. По ее словам, в декабре Минздрав получил более 1 млн доз, которые закупили через ЮНИСЕФ.

Опасность кори для детей

Корь является одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста. В настоящее время в мире от кори погибают миллионы детей.

Болезнь передается капельным путем через выделения из носа, рта или горла зараженного человека.

Первичные симптомы, которые, как правило, возникают через 10-12 дней после заражения – у ребенка резко повышается температура, до 39-40 градусов, краснеют и слезятся глаза, бывают и гнойные выделения.

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Примерно на 3-4 день появляется коревая сыпь, сначала на щеках, за ушами, на шее, затем на сгибах рук и ног, на пальцах, покрывает все тело ребенка. Корь опасна осложнениями, которые случаются слишком часто: слепоту, энцефалит, сильную диарею и сопутствующее обезвоживание, а также пневмонию, менингит, отит, стеноз гортани (круп), коревой конъюнктивит.

Тяжелая форма кори наиболее распространена среди маленьких детей при недостаточном питании, особенно при недостатке витамина А, или же у людей, чья иммунная система ослаблена ВИЧ/СПИД или другими заболеваниями.

По материалам из открытых источников интернет