Минздрав сообщает о вспышке кори в Прикарпатье

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области зарегистрировано групповое заболевание корью. Заболели 9 учеников школы-интерната в г. Яблонев Косовского района, сообщает Ивано-Франковский областной лабораторный центр Министерство здравоохранения.

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В Лабораторном центре уточнили, что трех больных детей госпитализировали в инфекционное отделение Косовской центральной райбольницы; одного больного ребенка — в инфекционное отделение Надворнянской центральной райбольницы с диагнозом "корь" и еще пятеро детей находятся на амбулаторном лечении.

В очаге инфекции специалисты Ивано-Франковского ОЛЦ МОЗ Украины проводят необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее власти Тернополя заявили о вспышке кори в городе, уже зафиксировано 18 случаев заболевания.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Специфического лечения от болезни не существует, поэтому основным фактором снижения заболеваемости является профилактика, а именно вакцинация.