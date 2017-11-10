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    Общество

    Минздрав сообщает о вспышке кори в Прикарпатье

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (250)

    (обновлено: )4801
    По информации Ивано-Франковского областного лабораторного центра Минздрава, четырех больных детей госпитализировали в инфекционные отделения больниц с диагнозом "корь" и еще пятеро детей находятся на амбулаторном лечении.
    Детская больница
    УНИАН

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области зарегистрировано групповое заболевание корью. Заболели 9 учеников школы-интерната в г. Яблонев Косовского района, сообщает Ивано-Франковский областной лабораторный центр Министерство здравоохранения.

    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich
    На пороге эпидемии. Детей в Украине атакует опаснейшая болезнь

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    В Лабораторном центре уточнили, что трех больных детей госпитализировали в инфекционное отделение Косовской центральной райбольницы; одного больного ребенка — в инфекционное отделение Надворнянской центральной райбольницы с диагнозом "корь" и еще пятеро детей находятся на амбулаторном лечении.

    В очаге инфекции специалисты Ивано-Франковского ОЛЦ МОЗ Украины проводят необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий.

    Ранее власти Тернополя заявили о вспышке кори в городе, уже зафиксировано 18 случаев заболевания.

    Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Специфического лечения от болезни не существует, поэтому основным фактором снижения заболеваемости является профилактика, а именно вакцинация.

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