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    Киев

    В Киеве четыре человека заболели корью

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    Число заболевших корью в этом году существенно возросло по сравнению с 2016 годом. По Киеву на сегодняшний день зарегистрировано четыре таких вспышки, в целом уже заболели 60 человек.
    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве в последние дни были зарегистрированы четыре случая заболевания корью, сообщил директор "Киевского городского лабораторного центра" Сергей Чумак.

    Карта распространения кори. Инфографика
    РИА Новости
    Опасная корь "косит" украинцев. Карта распространения

    По его словам, последний случай заболевания корью был зафиксирован в одной из столичных школ 15 ноября.
    "15-го числа мы зарегистрировали случай заболевания корью ребенка, который посещал учебное заведение №28. Самое главное, что в данных помещениях проведена уборка, проветривание и на сегодняшний день нет ничего угрожающего. Детьми, контактировавшими с данным ребенком, нужно заниматься с восьмого дня после того, как было обнаружено заболевание. По Киеву на сегодняшний день у нас зарегистрировано четыре таких вспышки, вообще на сегодня уже заболело 60 человек. С начала года 60 человек, из них 11 — это взрослые", — приводит слова Чумака сайт телеканала "112 Украина".

    Отмечается, что число заболевших корью в этом году существенно возросло по сравнению с 2016 годом.

    Ранее сообщалось, что в Украине начался очередной эпидемический подъем заболеваемости корью. Заболеваемость зарегистрирована в 16 областях и Киеве, больше всего случаев в Ивано-Франковской и Одесской областях.

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