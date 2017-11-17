В Киеве четыре человека заболели корью

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве в последние дни были зарегистрированы четыре случая заболевания корью, сообщил директор "Киевского городского лабораторного центра" Сергей Чумак.

По его словам, последний случай заболевания корью был зафиксирован в одной из столичных школ 15 ноября.

"15-го числа мы зарегистрировали случай заболевания корью ребенка, который посещал учебное заведение №28. Самое главное, что в данных помещениях проведена уборка, проветривание и на сегодняшний день нет ничего угрожающего. Детьми, контактировавшими с данным ребенком, нужно заниматься с восьмого дня после того, как было обнаружено заболевание. По Киеву на сегодняшний день у нас зарегистрировано четыре таких вспышки, вообще на сегодня уже заболело 60 человек. С начала года 60 человек, из них 11 — это взрослые", — приводит слова Чумака сайт телеканала "112 Украина".

Отмечается, что число заболевших корью в этом году существенно возросло по сравнению с 2016 годом.

Ранее сообщалось, что в Украине начался очередной эпидемический подъем заболеваемости корью. Заболеваемость зарегистрирована в 16 областях и Киеве, больше всего случаев в Ивано-Франковской и Одесской областях.