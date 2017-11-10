Власти Тернополя заявляют о вспышке кори в городе

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Власти Тернополя заявили о вспышке кори в городе, уже зафиксировано 18 случаев заболевания.

Накануне о вспышке кори заявили в Запорожском городском совете, в городе зафиксировано более 40 случаев заболевания.

"С начала октября по 8 ноября в Тернополе зафиксировано 18 случаев заболевания корью среди детей", — сообщила в пятницу пресс-служба Тернопольского городского совета.

По данным местных властей, рост заболеваемости связан с недостаточным уровнем вакцинации среди взрослых и детей.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Специфического лечения от болезни не существует, поэтому основным фактором снижения заболеваемости является профилактика, а именно вакцинация.