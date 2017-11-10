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    Общество

    Власти Тернополя заявляют о вспышке кори в городе

    (обновлено: )13
    Уже второй крупный украинский город за последние дни заявил о вспышке заболеваемости краснухой. На страну на двигается эпидемия.
    Вирус кори
    Фото Медконсультант

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Власти Тернополя заявили о вспышке кори в городе, уже зафиксировано 18 случаев заболевания.

    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich
    На пороге эпидемии. Детей в Украине атакует опаснейшая болезнь

    Накануне о вспышке кори заявили в Запорожском городском совете, в городе зафиксировано более 40 случаев заболевания.

    "С начала октября по 8 ноября в Тернополе зафиксировано 18 случаев заболевания корью среди детей", — сообщила в пятницу пресс-служба Тернопольского городского совета.

    По данным местных властей, рост заболеваемости связан с недостаточным уровнем вакцинации среди взрослых и детей.

    Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Специфического лечения от болезни не существует, поэтому основным фактором снижения заболеваемости является профилактика, а именно вакцинация.

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