Доктор Комаровский: запишите, как защитить детей от кори

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Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Вспышки кори зафиксированы в трех областях Украины, болезнь уже унесла жизни двух детей. По информации Министерства здравоохранения, на начало сентября в Украине корью заболели 1627 человек. Больше всего заболевших в Ивано-Франковской области — 747 случаев, в Одесской — 589, а в Тернопольской — 70.

В Минздраве отмечают, что главной причиной роста заболеваемости является низкий уровень охвата населения вакцинацией.

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Чтобы не допустить дальнейшего распространения кори, в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской области не допускают к учебе тех детей, которые не имеют прививки.

За последние 15 лет в Украине было отмечено 3 эпидемических подъема кори с периодическими циклами в 5-6 лет: в 2001, 2006 и 2012 годах. В эти годы заболеваемость возрастала в десятки и сотни раз.

Всемирная организация здоровья в начале 2017 года предупредила о вспышке заболеваемости корью в Европе в ближайшее время. По данным ВОЗ, страны, в которых корь распространена больше всего, это – Франция, Германия Италия, Румыния, Польша, Швейцария и Украина.

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал РИА Новости Украина, как защитить детей от опаснейшего заболевания, которое ежегодно уносит миллионы детских жизней.

Стоит ли ожидать распространения кори на другие области Украины?

— До тех пор, пока количество привитых от кори детей нет превысит уровень 90%, каждая область, город, деревня будут находится под угрозой вспышек и эпидемии.

Шансы забыть о кори появятся после того, как будет вакцинировано более 95% детей.

О том, что в Украине возможна эпидемия кори вы предупреждали еще в начале этого года. Почему Минздрав был столь нерасторопен и не предупредил украинцев заранее, не дожидаясь роста числа заболевших? РИА Новости Украина Евгений Котенко Медики массово протестуют в Киеве: Нет уничтожению украинской медицины!

— В Минздраве огромные проблемы с коммуникацией, но об угрозе кори они информировали неоднократно. Другой вопрос в том, что МОЗ, без взаимоуважительного и терпеливого сотрудничества со СМИ, никого проинформировать не может, а СМИ, на мой взгляд, объявили МОЗу информационной бойкот. Жаренных “фактов” огромное количество, адекватной информации мало, количество журналистов, способных грамотно писать на медицинские темы очень невелико (мягко говоря).

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Что делать родителям, чтобы защитить своих детей от кори?

— Элементарно: обратится к педиатру, проверить – получил ли ребенок необходимое количество доз вакцины. Получил – успокоиться. Не получил – получить и опять-таки успокоиться. Вакцины от кори в стране есть.