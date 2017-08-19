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    Медицинский спор. Корчинская "наехала" на Богомолец в прямом эфире

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    Нардеп-"радикал" Оксана Корчинская обвинила Ольгу Богомолец в том, что та "связалась с врачами-взяточниками в "Охматдете".
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Представитель парламентской фракции "Радикальной партии Олега Дяшко" Оксана Крчинская назвала трехлетним разочарованием председателю Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, нардепа от БПП Ольгу Богомолец.

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    "Сейчас я медицинский координатор, я приехала с фронта, а вы для меня — трехлетнее разочарование. Потому что вы связались с врачами-взяточниками в "Охматдете"", — заявила Корчинская, обращаясь к Богомолец в эфире телеканала ZIK.

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    В ответ председатель Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения заявила, что "госпожа Корчинская представляет интересы международных инвесторов, которые не позволяют Украине развиваться самостоятельно".

    "Оксана Анатольевна, а вы знали, что в "Охматдете" нет медикаментов, нет препаратов, о чем вы говорите? В "Охматдете" лежат препараты с истекшим сроком годности на миллионы гривен и вы сейчас защищаете интересы тех, кто делает так, чтобы детям не было чем лечиться. Оксана Анатольевна, нет лекарств для детей, а вы защищаете интересы международных инвесторов, которые не позволяют Украине развиваться самостоятельно", — заявила Богомолец.

    В ответ на это Корчинская подчеркнула, что она против "медицинской мафии в Украине, которая годами наживалась на украинцах и международных средствах".

    Ранее сообщалось, что СБУ раскрыла миллионные хищения средств в детской больнице "Охматдет". 

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