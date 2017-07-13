Потерявшую сознание в Раде Богомолец отвезли в Феофанию

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Главу комитета по охране здоровья Ольгу Богомолец увезли в больницу ГУД "Феофания", сообщает "Украинская правда".

Об этом рассказали в коммунальном учреждении здравоохранения "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Смотрите также: Не поделили микрофон: в Раде произошла потасовка

В больнице уточнили, что у Богомолец диагностировали "обострение хронической болезни".

Ранее стало известно, народный депутат от фракции БПП и глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольга Богомолец потеряла сознание в туалете в кулуарах парламента.