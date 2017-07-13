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    Потерявшую сознание в Раде Богомолец отвезли в Феофанию

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    Как стало известно, Богомолец увезли в больницу ГУД "Феофания". В больнице уточнили, что у Богомолец диагностировали "обострение хронической болезни".
    Ольга Богомолец
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Главу комитета по охране здоровья Ольгу Богомолец увезли в больницу ГУД "Феофания", сообщает "Украинская правда".

    Об этом рассказали в коммунальном учреждении здравоохранения "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

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    В больнице уточнили, что у Богомолец диагностировали "обострение хронической болезни".

    Ранее стало известно, народный депутат от фракции БПП и глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольга Богомолец потеряла сознание в туалете в кулуарах парламента.

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